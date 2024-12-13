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«Ростелеком» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

«Ростелеком» совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта будет развивать образовательные инициативы, реализовывать прикладные проекты и разрабатывать меры нормативного регулирования в области искусственного интеллекта (ИИ). Компания также планирует организовать в рамках альянса работу отраслевого клуба, который будет решать задачи, связанные с потребностями участников рынка ИКТ. Меморандум о вступлении в альянс подписал заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.

Разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта — одно из стратегических направлений для «Ростелекома». Вступление в альянс усилит деятельность обеих сторон во всех аспектах развития и применения ИИ. Компания обладает широким спектром компетенций в этой области и активно участвует в развитии научных и образовательных проектов в сфере ИИ. В частности, «Ростелеком» планирует подключиться к реализации флагманских инициатив альянса в области образования — таких, как рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ, а также базовая модель профессий и компетенций, усилив их отраслевую составляющую.

В прикладном направлении «Ростелеком» уже участвует в формировании требований к набору данных для оценки качества генерации с использованием LLM-кода и тестов на основных языках программирования. Для реализации проекта в рамках развития русскоязычного бенчмарка MERA компания использует собственный инструментарий «Василиса» для оценки и оптимизации кода.

Вопрос регулирования сферы ИИ остается одним из самых актуальных для участников рынка. Обладая большим опытом разработки отраслевых стандартов и нормативов, в рамках сотрудничества с альянсом «Ростелеком» планирует направить свои усилия на улучшение взаимодействия разработчиков, пользователей и государства.

Кроме того, в рамках альянса функционируют отраслевые клубы, которые решают задачи с применением искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе, здравоохранении, строительстве и недвижимости, транспорте и логистике. В этой связи «Ростелеком» прорабатывает создание нового отраслевого клуба для совместного поиска ответов на запросы операторов связи, дата-центров и производителей базовых станций.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», сказал: «Вступление “Ростелекома” в альянс в сфере искусственного интеллекта открывает новые перспективы и возможности для реализации общего потенциала в разработке образовательных программ, формировании нормативной базы и прикладном использовании этой технологии в России. Наша экспертиза в области ИИ позволит нам не только эффективно участвовать в создании и внедрении инновационных решений, но и будет способствовать развитию мер, направленных на ответственное и этичное использование искусственного интеллекта. Работа альянса объединяет усилия ведущих экспертов и компаний, чтобы создавать более совершенные и безопасные решения, а также повышать квалификацию специалистов в сфере искусственного интеллекта».

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