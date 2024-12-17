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ITQuick: российские компании стали чаще оценивать soft skills разработчиков при найме

На российском рынке труда усиливается внимание к «мягким» навыкам разработчиков. По словам директора по консалтингу компании ITQuick Романа Таранова, работодатели все чаще оценивают кандидатов не только по техническим компетенциям, но и по их soft skills. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

Роман Таранов выделил три ключевых качества, которые сегодня наиболее востребованы среди соискателей.

По данным исследования, проведенного компанией ITQuick совместно с исследовательским центром «Зарплаты.ру» в июле 2024 г., около 41% руководителей ИТ-компаний отмечают важность soft skills для эффективной работы разработчиков. Вопросу мягких навыков в работе программистов будет уделяться все больше внимания в будущем, уверен Таранов.

В первую очередь, работодателю необходимо, чтобы разработчик имел представление о потребностях бизнеса. Это включает в себя не только создание кода, но и осознание того, как его интегрировать в решение реальных задач. Это помогает ему осознавать контекст задачи и работать не изолированно, а в команде с бизнес-заказчиком, делясь идеями для улучшения в том числе и за рамками узкой задачи.

Второй важный мягкий навык, по словам эксперта, это проактивность или способность и желание проявлять инициативу. Топовый разработчик должен уметь самостоятельно формулировать вопросы и предлагать решения, запрашивая нужную информацию у коллег либо заказчика. Проактивность, когда специалист не ждет указаний, а сам ищет пути решения проблем, становится важным фактором для его успешности.

Третий необходимый навык – это умение четко и доступно представлять свою работу, подкрепляя слова конкретными результатами. Способность презентовать выполненные проекты или промежуточные результаты помогает разработчику выделиться среди других кандидатов и продемонстрировать свои компетентность и профессионализм.

Таким образом, наличие этих трех «мягких» навыков значительно повышает продуктивность разработчиков и делает их более привлекательными для работодателей.

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