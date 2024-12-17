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Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа»

Команда DataCatalog (входит в группу Arenadata) разработала коннектор, благодаря которому пользователи могут сканировать метаданные из систем на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» в каталог данных Arenadata Catalog (ADC).

Новый коннектор позволяет эффективно управлять данными, которые визуализируются в BI-системах на базе «Форсайт. Аналитическая платформа», и существенно экономит время аналитиков и специалистов по работе с данными. Им достаточно настроить оптимальное расписание автоматического сканирования системы, после чего получать информацию о перечне объектов «Форсайт. Аналитическая платформа».

«Один из основных трендов 2024 и 2025 годов заключается в создании технологических альянсов. Поэтому Arenadata Catalog продолжает двигаться в направлении максимальной поддержки российской экосистемы данных, помогая заказчикам в том числе мигрировать на отечественные BI-решения. „Форсайт“ — один из лидеров этого рынка, поэтому нашим клиентам важно, чтобы метаданные „Форсайт. Аналитическая платформа“ были видны в каталоге Arenadata Catalog и чтобы ими могли управлять пользователи», — подчёркивает Игорь Моисеев, директор по развитию DataCatalog.

«Заказчики из Enterprise-сегмента заинтересованы в создании новых корпоративных систем на базе отечественного стека ПО. Одним из наиболее востребованных вариантов является связка „Форсайт. Аналитическая платформа“ и ПО Группы Arenadata. Мы рады, что наше сотрудничество с DataCatalog активно развивается, идёт работа по повышению удобства пользователей при совместном использовании наших программных продуктов», — говорит Артур Хамидуллин, директор департамента продвижения отраслевой экспертизы «Форсайт».

Arenadata Catalog (ADС) — система управления корпоративными данными, которая помогает организациям внедрять процессы Data Governance. Система объединяет в едином интерфейсе каталог метаданных, бизнес-глоссарий, поиск, профилирование и проверку качества данных, платформу сотрудничества пользователей, автоматическое построение Data Lineage и другие функциональные возможности.

«Форсайт. Аналитическая платформа» — программный продукт класса Enterprise BI, объединяющий инструменты как корпоративного класса (Enterprise BI), так и самообслуживания. Платформа включает широкий спектр инструментов для работы с данными — от загрузки и валидации данных до решения задач расширенного анализа, моделирования, прогнозирования и оптимизации. Системы бизнес-аналитики, бюджетирования, планирования и оптимизации на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» используются в нефтегазовой, добывающей, атомной, металлургической отраслях, а также в госсекторе.

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