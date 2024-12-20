МТС продолжает трансформацию корпоративной структуры

МТС объявляет о трансформации ПАО «МТС» в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица.

Нетелеком-бизнесы ПАО «МТС» сейчас составляют почти половину (45%) выручки группы. Создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ПАО «МТС» будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица «Экосистема МТС». Юридически «Экосистема МТС» будет 100% дочерней компанией ПАО «МТС», но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности.

Чтобы отразить происходящие изменения, ПАО «МТС» будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу.

Генеральным директором «Экосистема МТС» будет назначен Ровшан Алиев, который обладает большим опытом построения эффективного корпоративного управления и вывода активов на биржу.

Для гармонизации работы всех направлений группы и управления трансформацией совет директоров получит новые полномочия и будет активнее вовлечен в работу компании.

В связи с этим президент ПАО «МТС» Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, должность президента ПАО «МТС» будет упразднена.

При совете директоров создан комитет по трансформации, в состав которого вошли члены СД и лидеры бизнес-вертикалей.

«Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 г. мы откажемся от высокозатратных M&A. Для раскрытия акционерной стоимости компании мы продолжаем экосистемную трансформацию, первыми шагами которой стали IPO банковского бизнеса и создание медиахолдинга. Мы видим результативность этого подхода и намерены структурировать другие бизнес-вертикали аналогичным образом в отдельные юридические лица, которые будут взаимодействовать между собой на рыночных условиях и смогут привлекать внешний капитал. В частности, мы планируем объединение всех ИТ-бизнесов группы (МТС Digital, МТС AI, МТС Big Data и CloudMTS) в единую вертикаль под брендом MTC Web Services (MWS), что устранит ряд дублирующих функций и позволит в том числе повысить эффективность расходов на ИТ и получить дополнительную выручку от продажи ИТ-решений на внешний рынок. Также компания проводит сокращение инвестиций и отказывается от развития неэффективных направлений, (например, «МТС Авто» и «МТС Умный Дом»), доходность и потенциал роста которых не отвечают стратегии группы. Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки. При этом мы продолжим фокусные инвестиции в R&D, без которых невозможно развитие технологической компании. Мы продолжаем проводить цифровизацию и улучшение эффективности бизнес-процессов компании. При этом мы не планируем массовых сокращений персонала и ожидаем, что оптимизация затронет менее 2% сотрудников группы. Мы прогнозируем, что принятые меры позволят нам снизить общие и административные расходы за счет более эффективного управления издержками», - сказал председатель совета директоров ПАО «МТС» Вячеслав Николаев.

Биографические справки

Инесса Галактионова в 1997 г. окончила Вильнюсский государственный университет, факультет экономики. В 1996-2009 гг. работала в компании Philips. Занимала должности председателя Совета по развитию бренда, директора по маркетингу представительства Philips в России и странах СНГ, а также являлась бизнес директором видео и телевизионного направления. В период с 2009 по 2013 гг. была коммерческим директором ОАО «Теле2 Россия». С 2013 по 2019 гг. занимала должность заместителя генерального директора ФГУП «Почта России». С февраля 2019 г. занимала должность вице-президента ПАО «МТС» по продажам и обслуживанию. В августе 2019 г. назначена на должность первого вице-президента МТС по телекоммуникационному бизнесу.

Ровшан Алиев с 2008 по 2019 гг. работал на различных финансовых позициях в Schlumberger Limited. Занимал должности в корпоративном казначействе, финансового директора нескольких нефтесервисных бизнес-подразделений, финансового контролера производственных центров, а также корпоративного аудитора. С 2019 по 2022 гг. занимал позицию члена Правления – вице-президента по финансам и инвестициям крупного промышленного холдинга. В 2022 г. занял пост вице-президента по финансам ПАО АФК «Система». С 2023 г. – первый вице-президент АФК «Система».