Innostage и Servicepipe объявили о стратегическом партнёрстве в сфере защиты бизнеса от DDos-атак

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, вместе с компанией Servicepipe, специализирующейся на выявлении и фильтрации автоматизированных кибератак на онлайн-ресурсы, объявили о стратегическом партнерстве. Оно позволит реализовывать совместные проекты по защите веб-приложений и ИТ-инфраструктуры российских компаний.

Результатом партнерства двух компаний станет совместный продукт для защиты от DDoS-атак. Решение от Innostage и Servicepipe обеспечит комплексную защиту сетевых устройств клиентов и веб-приложений: AntiDDos L3-L4, AntiBot и облачный WAF, защита L7. Совместное решение будет интересно, в первую очередь, клиентам из государственного сектора, финансового рынка и сферы электронной коммерции, которые чаще всего являются целями злоумышленников. Атаки проводят политически мотивированные хакеры с целью дестабилизировать или полностью вывести из эксплуатации сетевые ресурсы или веб-сервисы, нанеся им финансовый и репутационный вред.

При этом инфраструктура и бизнес Innostage также находится под защитой Servicepipe. Выход интегратора на открытые кибериспытания в формате bug bounty привлек внимание сотен злоумышленников. В Innostage был зафиксирован 10-кратный рост атак. Всего за 6 месяцев участия в программе открытых кибериспытаний было отражено более 780 тыс. атак. К примеру, в первый же день участия в программе официальный сайт Innostage был заблокирован из-за высокой нагрузки. Несмотря на то, что он был размещен на стороннем хостинге и не влиял на киберустойчивость инфраструктуры, внешние сервисы, опубликованные на сетевом периметре, могли стать целью DDoS-атак. В таких условиях было необходимо использовать надёжное защитное решение.

«Имеющийся опыт отражения реальных атак, а также наличие нескольких вариантов развёртывания защиты, включая «экстренные» для тяжёлых случаев, когда атака уже идёт, определили наш окончательный выбор в пользу Servicepipe. На данный момент защита сетевого периметра Innostage от DDoS-атак реализована на технологиях нашего партнера. За время сотрудничества не было ни одного прерывания ИТ-сервисов, связанных с DDoS-атаками. Техническая поддержка Servicepipe всегда готова прийти на помощь и непрерывно контролирует качество своего сервиса», – отметил Дмитрий Кокорин, директор департамента внутренней информационной безопасности Innostage.

«В последнее время все чаще российские компании сталкиваются с сильнейшими DDoS-атак: ковровыми, многовекторными, идущими одновременно на сетевом уровне и на уровне приложений. Для сохранения доступности сервисов необходимы решения, способные этим атакам противостоять. Искренне надеюсь, что благодаря нашему партнерству с ведущим игроком ИТ-отрасли Innostage отечественный бизнес и госкомпании получат тот самый щит, который обеспечит доступность сервисов клиентов компаний 24 на 7 вне зависимости от активности злоумышленников», – сказал Николай Озивский, руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe.