НКЦКИ переподписал с Positive Technologies соглашение о сотрудничестве

Positive Technologies и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) переподписали бессрочное соглашение о сотрудничестве в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. НКЦКИ подтверждает, что все субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации могут продолжать передавать работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак в Positive Technologies, являющуюся старейшим центром ГосСОПКА класса А.

Отрасли, в которых находится наибольшее число организаций-объектов КИИ, представляют сегодня наибольший интерес для киберпреступников: на долю госучреждений, промышленных, финансовых, транспортных, телекоммуникационных и медицинских компаний в совокупности приходится не менее 44% успешных кибератак. Для защиты критических ИТ-инфраструктур федеральным органам власти, госкорпорациям, промышленным предприятиям и другим субъектам КИИ необходимо создавать собственные центры ГосСОПКА. Когда такой возможности нет, компании обращаются к услугам других организаций, с которыми НКЦКИ заключил соглашение – корпоративным центрам ГосСОПКА. Общий объем рынка услуг кибербезопасности по итогам 2023 года, по оценкам Центра стратегических решений, составляет 65,9 млрд руб. с приростом в 31,1%. При этом треть этого рынка составляют услуги, которые может оказывать субъектам КИИ центр ГосСОПКА класса А: расследование инцидентов, реагирование на них и их предотвращение, мониторинг ИБ, оценка защищенности компаний (включая пентест). В ретроспективе трех лет аналитики отмечают тенденцию к существенному росту доли такого типа услуг.

«В рамках договоренностей с НКЦКИ Positive Technologies может содействовать в реализации мер защиты объектов КИИ нашей страны, а также участвовать в обеспечении эффективной работы системы безопасности и непрерывного взаимодействия с ГосСОПКА. Благодаря нашей многолетней экспертизе в реагировании на атаки, их выявлении, противодействии и предотвращении компания уполномочена выполнять весь перечень функций, необходимых для обеспечения безопасности КИИ РФ, – отметил управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков. – Подписанное соглашение – первое в череде последующих: регулятор изменил требования к обязанностям корпоративных центров ГосСОПКА, которые зафиксированы в таких соглашениях, и запустил процесс их переподписания со всеми центрами ГосСОПКА в соответствии с историческим таймингом их появления».

Помимо функционирования в качестве центра ГосСОПКА Positive Technologies оказывает отечественным компаниям консультационную и методологическую поддержку в создании собственных центров ГосСОПКА, практическом обеспечении безопасности объектов КИИ и выполнении требований Указа №250, а также предоставляет набор необходимых для этого отчуждаемых технологий, в частности, продукты PT Platform 187 и «ПТ Ведомственный центр».