«Норбит» стал партнером разработчика сервиса кадрового ЭДО HRlink

«Норбит» вошел в партнерскую сеть компании HRlink, разработчика сервиса кадрового ЭДО. В планах – совместные проекты внедрения платформы для безбумажного кадрового делопроизводства (КДП) у крупных корпоративных заказчиков из государственного и коммерческого секторов. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

«Норбит» – участник российского рынка системной интеграции. Компания специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и госуправления на протяжении более чем 20 лет. А также развивает направление управленческого и ИТ-консалтинга.

Одним из важнейших направлений работы «Норбит» остается HR. В портфеле есть решения для администрирования, кадрового учета, систем в области управления талантами, подбора персонала, адаптации. Сервис кадрового ЭДО HRlink пополнил линейку HR-продуктов интегратора.

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Мы работаем с лидерами на рынке HR-автоматизации. Предлагая заказчикам HRlink, мы обеспечиваем их проверенной экспертизой в области автоматизации кадрового делопроизводства — в качестве продукта команда убедилась на собственном опыте. В процессе поиска системы безбумажного КДП для внедрения внутри мы проводили мониторинг рынка и остановил свой выбор именно на HRlink. Платформа является примером оптимального сочетания цены и качества – ее просто освоить, и в ней есть все нужные инструменты для работы HR-ов».

Статус «золотого партнера» HRlink предполагает высокий уровень экспертизы у команды «Норбит», которая будет заниматься проектами внедрения сервиса. Вендор проводит специальное обучение и сертификацию партнеров, регулярно подтверждая их уровень знаний. Это обеспечивает успешность реализации проектов различной сложности.

Кроме того, интегратор будет вовлечен в маркетинговые активности HRlink. В планах уже есть совместные проекты внедрения платформы кадрового ЭДО. В 2025 г. будет реализовано несколько инициатив по HR-автоматизации у крупных корпоративных заказчиков, интерес к решению проявляет и средний бизнес.

Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink: «Статус “золотого партнера” подтверждают развитые компетенции специалистов «Норбит». Опыт и лучшие практики в области HR-автоматизации позволят бизнесу получить максимум пользы от внедрения платформы HRlink. Вместе с партнерами мы продвигаем на рынке одни идеи об эффективности и пользе цифровизации для повышения производительности труда, поэтом вижу в нашем сотрудничестве большие перспективы не только для участников соглашения, но и для рынка и экономики в целом».