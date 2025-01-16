89% топ-менеджеров назвали выгорание бизнес-проблемой

Согласно исследованию Kontakt InterSearch Russia, 60% опрошенных называют самым эффективным методом работы с выгоранием работу с личной вовлеченностью и мотивацией. Несамостоятельные сотрудники – главный фактор стресса для топ-менеджеров, а проводить время с семьей и заниматься спортом — это лучшие способы справиться с тревожным состоянием. Об этом CNews сообщили представители Kontakt InterSearch Russia.

Опрос проводился в августе-декабре 2024 г. В нем приняли участие 547 респондентов: (5% собственники, 8% CEO, 51% СЕО-1, 22% СЕО-2, 14% СЕО-3).

63% опрошенных ответили, что, находясь в состоянии выгорания, могли упустить бизнес-возможности. 81% респондентов предполагает, что выгорание или стрессовое состояние одного из ключевых сотрудников может распространиться на остальных членов команды. 74% не исключают вероятности, что их подчиненные упускали потенциальные возможности для бизнеса, находясь в состоянии выгорания.

37% руководителей стали больше времени уделять здоровью и заботе о себе за последний год по сравнению с предыдущим периодом. 51% не отмечают рост нагрузки на работе за последний год, 29% говорят о том, что им приходится работать на несколько часов больше в будние дни и только 1% респондентов работают больше не только в будни, но и вообще без выходных. 33% говорят о том, что их стиль руководства стал мягче за последний год, а 29%, наоборот, отмечают, что стали жестче в принятии решений.

К психологической помощи в 2023 г. обращались 28% респондентов, еще 9% рассматривали такой вариант. В 2024 г/ 19% работали с психологами, а 13% думали к нему обратиться.

Регулярно испытывают стресс 62% опрошенных, 21% считает, что испытывает стрессовое состояние редко, 15% находятся в стрессе постоянно.

Несамостоятельные сотрудники – главный фактор стресса для топ-менеджеров (54%), далее идут трудности в коммуникации с руководством / собственником / акционером (52%), на третьем месте нехватка кадров и все, что связано с «кадровым голодом» (47%). Справиться со стрессом респондентам помогает спорт (66%), время, проведенное в кругу семьи (65%), погружение в работу (19%), общение с бизнес-сообществами и коллегами (18%).

75% респондентов лично сталкивались с состоянием выгорания, из них 81% предполагает, что может диагностировать у себя выгорание самостоятельно, остальные говорят о том, что им помог или мог бы помочь психолог, коуч или ментор. 84% руководителей предполагают, что их подчиненные сталкивались с профессиональным выгоранием, из них 89% считают, что могут определить состояние выгорания у своего сотрудника.

Если говорить про работу с выгоранием, то 53% уверенны, что ситуацию можно скорректировать (но не полностью), 36% считают, что можно предотвратить наступление выгорания, 3% считают, что никакие проактивные действия не помогут, и, если есть предпосылки, то выгорание все равно наступит.

Среди эффективных методов работы с собственным выгоранием респонденты называют работу с личной вовлеченностью и мотивацией (60%), традиционный отпуск (44%), дни тишины (35%), коучинговую поддержку (29%), материальную поддержку (27%), дни личных проектов (26%), саббатикал (25%), индивидуальные стратегические сессии (16%), штатного психолога (14%), мастер-класс по техникам управления стрессом (10%).

Среди методов работы с выгоранием у подчиненных руководители называют традиционный отпуск (48%), отрытую обратную связь (46%), регулярную похвалу (37%), работу с вовлеченностью (36%), перераспределение обязанностей (35%), материальную мотивацию (26%), коучинговую поддержку (23%), дни тишины (19%), индивидуальную стратегическую сессию (13%), штатного психолога (10%), дни личных проектов (9%), саббатикал (8%), мастер-класс по управлению стрессом (6%).

Елена Демьянишникова, партнер Kontakt InterSearch Russia: «Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство участников видит в выгорании бизнес-проблему. Что под его влиянием сами участники или их подчиненные могли упускать возможности и утрачивать свою эффективность. На мой взгляд, это очень важный тренд, так как он показывает важность проблемы и необходимость уделять повышенное внимание к ней. И, следовательно, необходимо искать методы решения. Многие отметили работу с вовлеченностью и мотивацией как эффективный способ борьбы с выгоранием. Это правильно. И я бы еще подчеркнула, что это отличный способ превентивной работы с этой проблемой. Руководители чувствуют остроту ситуации и пробуют менять стили руководства, экспериментируют, порой действуя методом проб и ошибок. Объективно они нуждаются в поддержке в этом непростом поиске».