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Sitronics Group вошла в топ-10 участников рынка EdTech и цифровизации образования по версии CNews

CNews Analytics опубликовало рейтинг «Крупнейшие игроки рынка EdTech и цифровизации образования» по итогам 2023 г. В него вошли 33 российские ИТ-компании, создающие продукты и решения для сферы образования. Ранжирование определялось экспертами отраслевого рейтинга по параметру выручки компании от реализации продуктов и решений.

Sitronics Group впервые вошла в рейтинг и сразу расположилась на шестой строчке в первой десятке с доходом 527 млн руб. от реализации проектов в образовательном направлении. В частности, Sitronics Group разработала концепцию «Умный кампус» для цифровизации инновационных образовательных пространств, которые должны быть построены в 40 регионах страны в течение ближайших десяти лет. Первым реализованным проектом компании стала первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня в Уфе. В нем разработчиками Sitronics Group были внедрены такие сервисы и системы, как ПАК «Единая информационная среда кампуса» для формирования и масштабирования цифровой научно-образовательной среды, ПАК «Интерактивная карта кампуса», биржа инноваций для повышения коммерциализации разработок резидентов, «кампус ID» для унифицированного доступа и другие.

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) также специализируется на технологических решениях для оснащения школ, вузов, классов и музеев. Специалисты компании разрабатывают тренажеры и программно-аппаратные комплексы для обучения, например, навыкам управления транспортом, реализуют проекты – от разработки концепции до рабочего проектирования – по созданию мультимедийных образовательных комплексов и контента для них, оснащают учебные центры специализированным ПО и оборудованием.

«Цифровизация важна для адаптации системы образования к требованиям современной экономики. Цифровые решения позволяют уже сегодня со школьной скамьи получить актуальные знания и навыки во многих направлениях, вовлечь молодежь в сложные темы. Безусловно, рынок EdTech будет только расти за счет технологий искусственного интеллекта», – сказал президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.

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