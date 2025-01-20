«Авито Работа»: за последний год россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги 2024 г. и определили профессии, которые пользовались наибольшей популярностью у соискателей в формате частичной занятости. По сравнению с данными за 2023 г. интерес россиян к подработке в 2024 г. вырос на 49%, а на некоторые позиции спрос кандидатов увеличился более, чем вдвое. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Занятость на таких вакансиях обычно составляет от 4 до 6 часов в день, также в объявлениях о подработке компании часто пишут о работе три или четыре дня в неделю. Средние зарплатные предложения для соискателей на такие позиции напрямую зависят от числа рабочих часов или объема выполненных работ, поэтому представлены усредненными значениями зарплатных вилок, которые указывают работодатели в описании вакансий.

Среди офисных профессий активнее всего отклики за последний год соискатели отправляли на вакансию экономиста (+180%). Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на такой подработке в день в 2024 г. составила 52918 руб. в месяц.

На 167% за год увеличился соискательский спрос на вакансии страхового агента, а средние зарплатные предложения составляют 49 988 руб. в месяц при частичной занятости. Фактический доход на этой должности также зависит от числа заключенных сделок, так как страховой агент получает процент с продаж.

Интерес соискателей за последний год аналитики отмечают и к профессии онлайн-консультанта. В 2024 г. кандидаты в 2,5 раза (+148%) чаще запрашивали контакты работодателей по этим объявлениям, чем годом ранее. При условии неполной занятости работодатели предлагают на этой позиции в среднем около 41465 руб. в месяц.

Самые востребованные офисные профессии на подработку для соискателей за 2024 год

Среди рабочих профессий наибольшую популярность у соискателей получила вакансия прессовщика — число откликов на эту подработку выросло в три раза (+201%) за год. Прессовщики занимаются настройкой и эксплуатацией гидравлических прессов для формовки и обработки различных материалов. Эти специалисты занимают важную роль в производственных процессах. Средняя предлагаемая зарплата для этой позиции при неполной занятости – 42133 руб. в месяц.

Благодаря низкому порогу вхождения вырос интерес соискателей к массовым профессиям, востребованным на складах и в производственных компаниях. Так, подработку кладовщиком россияне стали искать чаще в 2,5 раза (+152%) по сравнению с 2023 г. Работая несколько часов в день, соискатели могут рассчитывать в среднем на 59 546 руб. в месяц.

На 125% за год повысился спрос кандидатов на вакансии штамповщика. В обязанности этих специалистов входит обработка металлических изделий с помощью штамповочного оборудования для придания им нужной формы и размеров. Соискателям на неполный рабочий день предлагают в среднем около 64813 руб. ежемесячно.