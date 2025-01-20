Comindware и «Системный софт» помогут российским компаниям управлять бизнес-процессами без программирования

Comindware, российский разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, объявляет о партнерстве с компанией «Системный софт», поставщиком программного обеспечения. Сотрудничество направлено на расширение доступности современных инструментов автоматизации бизнес-процессов для российских предприятий, ищущих эффективные решения для цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

«Российский бизнес сегодня активно ищет эффективные отечественные решения для автоматизации процессов. Наше партнерство с «Системным софтом» сделает современные low-code технологии более доступными для компаний по всей России, позволит им быстрее внедрять новые решения и развивать свой бизнес без существенных затрат на разработку», — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.

Платформа Comindware позволяет компаниям самостоятельно автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы без привлечения программистов. Это дает возможность адаптировать рабочие процессы под меняющиеся условия рынка и повышать эффективность операционной деятельности. В условиях растущего спроса на импортонезависимые BPM-решения партнерство с интегратором сделает эти возможности доступнее для российского бизнеса.

«BPM-решения являются одним из фокусных направлений для нашей компании, — отметила Татьяна Литвинова, менеджер по развитию направления BPM в компании «Системный софт». — Сейчас многие заказчики отдают предпочтение платформам, которые не только автоматизируют процессы, но и легко интегрируются в существующую инфраструктуру. Благодаря сотрудничеству с компанией Comindware Platform мы сможем предложить нашим клиентам low-code инструменты для быстрого и удобного создания решений, отвечающих их индивидуальным потребностям».

Low-code платформы становятся ключевым элементом цифровой трансформации, позволяя организациям оперативно адаптировать бизнес-процессы под меняющиеся условия рынка без привлечения команды разработчиков. Согласно исследованиям, российский рынок BPM-систем демонстрирует устойчивый рост на фоне повышенного спроса на отечественные решения для управления бизнес-процессами.