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Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ

Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ. В этой должности Николай Ульянов будет отвечать за создание и реализацию новой долгосрочной стратегии развития ИТ, направленной на повышение операционной эффективности, в том числе в рамках реализуемой в банке программы продуктовой трансформации. Об этом CNews сообщили представители МКБ.

Перед Николаем также будут стоять задачи по реализации программы импортозамещения, обеспечению высокой доступности и развития клиентских и внутренних сервисов и применению искусственного интеллекта.

Николай работает в банковской сфере более 25 лет.

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Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ

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