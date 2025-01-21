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«К2Тех» и Naumen объединяют усилия для оптимизации проектного менеджмента на базе отечественного решения

ИТ-компания «К2Тех» укрепляет сотрудничество с российским разработчиком программных продуктов Naumen. С помощью решения для управления проектной деятельностью Naumen Project Ruler партнеры помогут заказчикам оптимизировать работу отделов и сотрудников, занятых в проектах.

Naumen Project Ruler позволяет одновременно вести проекты, развивать продукты по жизненному циклу и собирать данные в единой ИТ-системе. Решение сочетает классические и гибкие методологии Waterfall/Agile. Алгоритмы планирования, отслеживания прогресса, управления задачами, мониторинга и аналитики повышают общую эффективность процессов и команд. Трекер задач позволяет контролировать проект, синхронизировать работу сотрудников и распределять их ресурсы.

В основе Naumen Project Ruler лежит концепция 4PM, которая интегрирует четыре уровня управления — проекты, программы, портфели и продукты. В результате использования решения руководитель проектного офиса получает полное представление о портфеле проектов, руководитель проекта точнее планирует ресурсы и отслеживает статус задач, а участники команд используют оперативно доступную информацию.

Naumen предоставляет технологическую платформу, в которую вложены лучшие практики и экспертиза по управлению проектами. В свою очередь, эксперты К2Тех выполняют внедрение Naumen Project Ruler в инфраструктуру заказчиков, адаптируют решение под конкретные задачи бизнеса, интегрируют решение с существующими системами и предоставляют поддержку пользователей на всех этапах.

Роман Герасимов, руководитель практики управления ИТ-проектами «К2Тех», сказал: «К2Тех» активно следит за рынком ИТ-решений и выбирает перспективные разработки отечественных вендоров. С Naumen Project Ruler мы сможем повысить уровень управления проектной деятельностью заказчиков — сократить время на рутинные операции, интегрировать решение в текущую инфраструктуру, достичь целей за счет современных гибких подходов и широкого спектра функциональных возможностей».

Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen, отметил: «Внедрение Naumen Project Ruler поможет организациям снизить затраты, уменьшить влияние человеческого фактора и ускорить реализацию стратегических планов. В рамках проектов по внедрению мы не только предоставляем надежную и высокотехнологичную платформу, но и делимся с партнерами нашей экспертизой в управлении проектами, что гарантирует эффективность применения заложенной концепции 4РМ».

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