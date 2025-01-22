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OptiTeam Consulting вошла в топ-65 крупнейших поставщиков ИТ-услуг России по версии CNews

Аналитический центр CNews Analytics опубликовал список крупнейших игроков отечественного ИТ-рынка. Эксперты оценили 116 компаний и их динамику выручки от ИТ-услуг за 2023 г. OptiTeam Consulting занял 61 место рейтинга.

По результатам 2023 г. выручка OptiTeam Consulting выросла на 199% и составила 625 млн руб.

В CNews Analytics отмечают, что отечественный сегмент ИТ-услуг приходит к стабилизации. С одной стороны, продолжается процесс импортозамещения, увеличивается число поставщиков, уверенно растет их выручка. С другой, — кадровый голод и недостаток экспертизы подталкивают бизнес всё чаще обращаться к услугам интеграторов, обладающих необходимыми компетенциями.

Евгений Яцевич, управляющий партнер консалтинговой практики OptiTeam, сказал: «В 2023 г. наша компания показала стремительный рост. Со многими клиентами мы выстроили долгоиграющую стратегию сотрудничества, которая позволила и позволяет нам сейчас расти и масштабироваться вместе с реализуемыми проектами. Доверительные отношения, которые сложились между нами и заказчиками, — это и есть залог продуктивной работы на долгие годы. Также в 2023 г. серьезно выросла численность команды OptiTeam. К нам присоединились коллеги с богатым опытом работы в разных сферах бизнеса — нефтегазовой промышленности, логистике, FMCG и других. Все эти факторы во многом и обусловили нам рост выручки на 199% по сравнению с 2022 г. и почетное место в середине таблицы крупнейших ИТ-поставщиков России. Мы и дальше продолжим расти — увеличивать число новых проектов и повышать экспертный вес команды».

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