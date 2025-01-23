Т-Банк запустил бесплатный модуль по искусственному интеллекту для школьников на платформе «Сириус.Курсы»

Т-Банк совместно с онлайн-школой «Сириус.Курсы» запустил бесплатный образовательный модуль, состоящий из видеоуроков и практических заданий о применении больших языковых моделей (LLM) для решения реальных задач бизнеса. Он предназначен для школьников 7-11 классов и доступен на сайте «Сириус Курсы» в рамках учебной программы «Знакомство с искусственным интеллектом», который реализуется благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Т-Банк регулярно реализует бесплатные образовательные программы на федеральной территории «Сириус», частью которых могут стать школьники и студенты из всех регионов страны. Курс «Знакомство с искусственным интеллектом» — это часть большого проекта «Сириуса» по обучению технологиям искусственного интеллекта.

Новый модуль содержит 5 видеоуроков и практических заданий о развитии персональных ассистентов Т-Банка — шесть высокотехнологичных помощников готовы взять на себя повседневные задачи пользователей: от управления финансами до планирования путешествий. Спикером модуля стал Артур Самигуллин, который возглавляет LLM-платформу в центре искусственного интеллекта Т-Банка. Изучающие модуль школьники смогут из первых уст узнать о задачах больших языковых моделей в финансовых сервисах Т-Банка, о четырёх разных подходах в разработке таких моделей и LLM-агентах, которые используют эти модели для взаимодействия с пользователями.

Артур Самигуллин, руководитель платформы LLM в центре искусственного интеллекта Т-Банка, сказал: «Семейство больших языковых моделей (LLM или large language models) создано для решения конкретных задач. В отличие от универсальных моделей вроде ChatGPT, наши помощники предлагают решения в своей сфере с максимальной персонализацией. Они учатся и адаптируются под предпочтения и потребности наших клиентов».

Регистрация на курс «Знакомство с искусственным интеллектом» для изучения практики внедрения ИИ-технологий в банковский бизнес открыта до 28 февраля и доступна всем школьникам страны. В рамках проекта ученики смогут изучить еще 19 онлайн-курсов по математике, программированию и ИИ.

Александр Садовников, руководитель аналитического отдела центра аналитики и оптимизации процессов фонда «Талант и Успех», преподаватель дистанционных курсов по искусственному интеллекту, сказал: «Академические и индустриальные партнеры “Сириуса”, ведущие разработки в области ИИ, помогают школьникам получить комплексное представление о том, что такое искусственный интеллект и какие прикладные задачи решаются с его помощью. Курс позволит ученикам расширить кругозор в данной области и, возможно, даже определиться с направлением дальнейшего профессионального развития».