CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин

«Атол» объявляет о назначении Андрея Пелина на должность директора бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay». Андрей обладает более чем 15-летним опытом в области стратегического управления продуктами, усовершенствовании бизнеса и продаж. В «Атол» он будет отвечать за развитие облачных решений в сфере RetailTech и платежной процессинговой платформы. Об этом CNews сообщили представители компании «Атол».

Андрей получил высшее образование в Тульском государственном университете (ТулГУ) по специальности «Автоматизация и управление». Ранее он занимал руководящие должности в таких компаниях, как «Т-Банк», «Альфа-Банк» и ИНПАС, где управлял развитием финансовых продуктов с акцентом на создание и внедрение инновационных решений в сфере финансовых технологий и эквайринга.

andrej_pelin.jpg

Атол
Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин

Роман Володин, CEO «Атол»: «Назначение Андрея Пелина на одну из ключевых ролей в топ-менеджменте «Атол» является значимым и важным шагом по дальнейшему развитию бизнеса компании и усилению нашей команды. Уверен, что обширные знания и опыт Андрея в области финансовых технологий и сервисов помогут существенно укрепить наши позиции на рынке и предложить клиентам еще более эффективные и актуальные решения. Мы уверены, что под его руководством «Атол Онлайн» и «Атол Pay» выйдут на новый уровень развития».

Андрей Пелин, директор бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay»: «Я рад стать частью команды «Атол» и возглавить такие ключевые бизнес-единицы, как «Атол Онлайн» и «Атол Pay» «Атол Pay». Моя цель — создавать продукты, которые принесут реальную пользу клиентам и помогут им в эффективном решении задач бизнеса. Я верю в силу инноваций и готов работать над масштабированием успешных решений в сегменте RetailTech».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Мало было дефицита, добавилась текучка кадров. Россияне не задерживаются в ИТ-компаниях и меняют работы как перчатки. Опрос

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Индия начнет производить собственные чипы до конца года

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML

В России начат выпуск силовых модулей для ультрабыстрых зарядников электромобилей, железных дорог и нефтегаза

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще