Никита Якубович назначен управляющим Новгородским отделением Сбербанка

Новым управляющим отделением Сбербанка по Новгородской области назначен Никита Якубович. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Никита начал свою карьеру в Сбербанке в 2012 г. в Москве, с тех пор успел поработать еще в двух российских городах – Воронеже и Петербурге. Его деятельность в банке неизменно связана с развитием различных направлений корпоративно-инвестиционного бизнеса. В Северо-Западном банке Сбербанка Никита отвечал за развитие отношений с корпоративными предприятиями и сложноструктурированные сделки, сопровождал коммерческие организации в их цифровой трансформации.

Никита Якубович – выпускник Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана по специальности «Инженер-физик» и национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по специальности «Экономика».

Сбербанк Никита Якубович назначен управляющим Новгородским отделением Сбербанка

Ведет здоровый образ жизни, увлекается бегом и триатлоном. Воспитывает двоих детей.