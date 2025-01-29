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«Т1 Интеграция» запускает демолабораторию с оборудованием Yadro

«T1 Интеграция», российский системный интегратор, открывает демолабораторию на базе оборудования компании Yadro. Новая площадка позволит заказчикам проводить тестирование отечественных решений и моделировать работу комплексных ИТ-инфраструктур в реальных условиях.

Лаборатория оснащена двумя системами хранения данных (СХД) Yadro Tatlin, в ней располагается свыше 30 серверов Yadro Vegman, связанных высокоскоростными сетевыми соединениями (100 Гбит/с). Наличие данного оборудования позволит проводить комплексные испытания производительности и отказоустойчивости, интеграционные тесты взаимодействия различных отечественных ИТ-продуктов: систем серверной виртуализации и VDI, решений для резервного копирования, почтовых сервисов, систем управления базами данных и др. Мощности лаборатории позволят выстраивать тестовые конфигурации ИТ-инфраструктуры, максимально приближенные к реальным.

Комплексное оснащение лаборатории дает возможность моделировать самые сложные конфигурации тестовых стендов с оборудованием компании Yadro, что будет полезно крупным компаниям для решения задач импортозафмещения и отработки процессов миграции с западных продуктов на российские, тестирования взаимодействия отечественных решений между собой.

«Открытие новой демолаборатории на базе оборудования Yadro поможет заказчикам в осуществлении миграции на отечественные ИТ-решения. Возможности площадки позволят нам предложить компаниям больше проверенных комплексных решений на базе российских технологий, отвечая на растущий спрос рынка. Наши клиенты смогут тщательно протестировать системы перед внедрением, выбирая наиболее подходящие инструменты и оптимизируя затраты на ИТ-проекты, — сказал Роман Бобрышев, директор центра компетенций по вычислительным комплексам компании «Т1 Интеграция».

«Эта демолаборатория — испытательный стенд для реальных задач компаний, переходящих на российские технологии. Мы рассчитываем, что тестирование на нашем оборудовании поможет разработчикам создавать более конкурентоспособные решения и ускорит внедрение отечественных решений в критически важные отрасли экономики страны», — отметил Павел Егоров, директор по продуктам Yadro.

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