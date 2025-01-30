Промышленность и ритейл вошли в топ-5 отраслей с самой высокой потребностью в специалистах техподдержки

В число лидеров рейтинга отраслей с наибольшим спросом на специалистов техподдержки вошли промышленность и розничная торговля, их доля составила соответственно 8% и 5% от общего числа вакансий. Традиционно лидирующую позицию занимает ИТ (35%) с 6 913 открытыми вакансиями на момент проведения исследования.

Такие данные были получены в ходе исследования отраслей с наибольшей долей вакансий в направлении технической поддержки, которое провела компания PRO32 – российский поставщик ИТ-решений, проанализировав статистику сайтов-агрегаторов вакансий.

В топ-5 также вошли телекоммуникации (11%) и электроника (6%), где наблюдается высокая потребность в специалистах, способных обеспечить устойчивое функционирование сложных систем и оборудования. Доля вакансий в отраслях транспорта, строительства и недвижимости и финансового сектора составила 5%. Об этом CNews сообщили представители компании PRO32.

«Спрос на специалистов технической поддержки в России продолжает оставаться высоким. Растет уровень цифровизации российского бизнеса, следовательно и потребность в обеспечении бесперебойной работы и оперативного устранения неполадок в любых технологических процессах. Например, в ритейле и банках все больше операций клиенты проводят онлайн, автоматизируются процессы на производствах, внедряется система цифровой маркировки “Честный знак”, что требует большего контроля за оборудованием, и др.», — сказал Игорь Мандик, генеральный директор компании PRO32.

Самые высокие зарплаты в сфере техподдержки обещают в отраслях транспорта (119 тыс. руб.), промышленности (90 тыс. руб.) и электроники (89 тыс. руб.). Также в лидерах по уровню оплаты труда оказались энергетика (84 тыс. руб.) и строительство и недвижимость (79 тыс. руб.). Четверть вакансий специалистов технической поддержки предполагают работу на удаленной основе, что открывает дополнительные возможности для соискателей из разных регионов.