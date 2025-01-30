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Три четверти работодателей вернули в офисы большинство сотрудников

Работа из офиса вновь стала нормой после завершения пандемии: три четверти работодателей (77%) вернули основную часть сотрудников на привычные рабочие места. В то же время сам режим посещения офиса претерпел серьезные изменения: практически половина опрошенных сотрудников (46%) и работодателей (54%) работают в гибридном формате, который предполагает совмещение работы из офиса и дома, – таковы результаты совместного исследования компании «Технологии Доверия» и собственника бизнес-центров класса A в Москве O1 Properties. Об этом CNews сообщили представители O1 Properties.

Исследование было проведено в октябре 2024 г. Его результаты основаны на опросе 1027 сотрудников компаний, 105 работодателей, а также серии интервью топ-менеджерами крупных организаций.

Полностью удаленно сегодня работают только 7% сотрудников, хотя их число и варьируется в зависимости от сферы деятельности компании – от 2% в реальном секторе экономики до 20% в телеком-отрасли. Только каждый десятый работодатель (11%) полагает, что работа из дома может быть такой же эффективной, как из офиса. Сотрудники по-другому оценивают эти два формата работы. Их мнения разделились практически поровну: 54% выбрали офис, 46% – работу из дома.

Компромиссом для работодателей и персонала стал гибридный формат работы. Среди участников исследования четверть сотрудников обязаны посещать офис от одного до трех дней в неделю, каждый десятый (8%) – четыре дня из пяти.

Ценят комфорт и возможности для отдыха: сотрудники более требовательны к инфраструктуре офиса

С возвращением в офисы и сотрудники, и работодатели все чаще обращают внимание на факторы, которые делают пребывание в офисе удобным. В первую очередь это касается локации и инфраструктуры. Для трех четвертей сотрудников и работодателей самыми важными критериями удобного офиса стали его близость к метро, наличие ресторанов и кафе в шаговой доступности, а также качество сервиса управляющей компании.

При этом сотрудники, в отличие от работодателей, чаще обращают внимание не только на условия для работы, но и для отдыха. Они более требовательны к инфраструктуре как офисов, так и бизнес-центров, в которых они находятся. Каждый второй сотрудник (57%) считает важным наличие зон для отдыха, 38% – мест для сна, еще треть (33%) – фитнес-зала, четверть (27%) – оздоровительных занятий, каждый пятый (21%) – кабинета терапевта или массажиста. Среди работодателей эти варианты ответа выбрали 40%, 15%, 28%, 18% и 13% респондентов соответственно.

Локация, инфраструктура, парковка и только затем стоимость: какие параметры офиса важны работодателям

Деньги не являются самым главным критерием для работодателей, когда речь идет о наиболее значимых параметрах офиса. Представители компаний в первую очередь обращают внимание на удобное расположение офиса (88%), развитость инфраструктуры (72%), наличие парковки (52%) и только затем на стоимость (44%), а также на класс здания бизнес-центра (32%).

Энергоэффективность, раздельный сбор отходов и благотворительность: сотрудники и работодатели хотят работать в зеленых офисах

Обе группы респондентов отдают предпочтение офисам, построенным и эксплуатируемым с учетом ESG-принципов. Для 39% сотрудников и 43% работодателей важно наличие в офисе энергоэффективных систем освещения и экономии воды. Половина работодателей (51%) и 41% сотрудников предпочтут использовать многоразовую посуду в обеденных зонах на рабочем месте. Каждому второму респонденту в обеих группах важен раздельный сбор бытовых отходов (54% сотрудников и 52% работодателей). Каждый пятый участник исследования готов собирать средства на благотворительность (21% сотрудников и 22% работодателей).

Общение с коллегами, продуктивность и комфорт на рабочем месте: почему сотрудники ходят в офис

Мотивация посещения офиса для большинства сотрудников (65%) – это атмосфера внутри офиса, которая позволяет сосредоточиться на задачах, а также быстро обсудить рабочие задачи вместе с коллегами. Только 17% опрошенных сотрудников отметили, что ходят в офис из-за требования работодателей. Еще для 8% сотрудников важна инфраструктура, которая обеспечивает комфорт на работе, 5% приходят в офис из-за его удобного расположения, для 3% таким стимулом стали различные нематериальные поощрения – от частичной компенсации питания до мероприятий в офисе.

Оптимизация и ставка на технологичность: компании автоматизируют анализ данных о потребностях сотрудников в офисе и развивают системы бронирования мест

Работодатели стремятся оптимизировать работу сотрудников в офисе. Для этого многие из них создают свои собственные системы анализа сведений об использовании переговорных комнат, их загруженности и частоте бронирования. На основе полученных данных компании разрабатывают собственные технологические сервисы бронирования мест и переговорных комнат, которые учитывают график посещения офиса сотрудников, а также их запросы и потребности. Востребованность таких систем растет с развитием гибридного формата, когда количество сотрудников многих компаний превышает число свободных мест в их офисах.

«Офис вновь стал одним из ключевых факторов привлечения сотрудников и сохранения их лояльности. Пандемические прогнозы о стагнации на рынке офисной недвижимости не подтвердились. Вместо этого сегодня мы видим, что с возвращением персонала к привычному формату работы все больше работодателей хотят сделать офис комфортным местом для работы и досуга сотрудников. Для этого необходимо знать, как меняются предпочтения и мотивация сотрудников, когда речь идет о работе из офиса. Исследование, которое мы провели вместе с коллегами из ТеДо, поможет ответить на эти вопросы и наметить первые шаги по трансформации офиса в удобное пространство для эффективной работы персонала», – отметила Анастасия Архипова, директор по маркетингу и коммуникациям O1 Properties.

«Сегодня офис становится хабом для взаимодействия сотрудников, которые трудятся в различных форматах – как офлайн, так и удаленно. Эффективность их совместной работы в том числе зависит от трансформации офиса в удобное и функциональное пространство, где есть все необходимое для продуктивной работы между различными командами. Проведенное нами вместе с партнерами из O1 Properties исследование поможет компаниям комплексно оценить потребности сотрудников в таком пространстве и адаптировать свои офисы под их меняющиеся запросы. Это даст конкурентные преимущества работодателям и повысит их привлекательность среди сотрудников», – отметил Андрей Тонконогов, партнер, руководитель практики консультационных услуг в сфере недвижимости «ТеДо».

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