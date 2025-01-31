67% финансовых компаний считают достижение технологической независимости приоритетной задачей

«Ассоциация ФинТех» (АФТ) представила исследование «Технологическая независимость российского финтех-рынка», которое рассматривает вопросы достижения технологического суверенитета по пяти направлениям: стратегия и управление, программное обеспечение, информационная безопасность, архитектура, аппаратное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В новом исследовании аналитики изучили опыт российских финтех-компаний в области достижения технологической независимости. В периметр исследования вошли 24 финансовые и технологические компании.

Исследование показало, что достижение технологической независимости считают приоритетной задачей 67% участников рынка. При этом более половины опрошенных компаний создали для этого специальные подразделения или центры. По мнению участников рынка, ключевым фактором успеха в реализации программ по достижению технологического суверенитета является эффективное управление изменениями, четкое определение цели и планирование задач. Большинство респондентов делают ставку на внутреннюю ИТ-разработку.

«Стратегия наращивания внутренних компетенций доказала свою эффективность: 56% участников рынка организовали собственную разработку и внедрение ПО. Некоторые финансовые организации создали свои ИТ-компании, что дало им конкурентное преимущество и позволило быстрее и эффективнее внедрять отечественные решения. Стратегия развития собственных отечественных решений будет актуальна для компаний в течение последующих 3–5 лет», – отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики АФТ Марианна Данилина.

Также оправдала себя стратегия использования решений с открытым исходным кодом. Решая задачу технологической независимости, более подготовленными к ней оказались те компании, у которых исторически доля open-source была высока. 82% опрошенных компаний назвали разработку на базе открытого исходного кода оптимальной с точки зрения сроков, удобства внедрения и рисков. Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются компании при внедрении open-source решений, отмечают недостаток качественной поддержки, высокие затраты на ИБ и проблемы с интеграцией в существующую инфраструктуру.

В 2024 г. наблюдался тренд на расширение использования Программно-аппаратных комплексов (ПАК). 41% компаний заявили, что уже используют ПАК, и еще около 47% рассматривают их внедрение в будущем. При этом, возможной тенденцией может стать выпуск совместных ИТ-решений от вендоров программного и аппаратного обеспечения. Что касается аппаратного обеспечения, 69% опрошенных компаний считают, что несмотря на то, что отечественные решения уступают импортным, они вполне удовлетворяют их потребности, что положительно характеризует качество и функциональность российского оборудования.

«Необходимость обеспечения технологической независимости оказался стимулом для оптимизации и реинжиниринга процессов внутри ИТ-блоков участников рынка. Около 70% компаний подтвердили, что провели аудит и пересмотр большей части ИТ-процессов, назвав главной причиной трансформацию ИТ-архитектуры. В результате более 80% опрошенных компаний отмечают положительные результаты перестройки ИТ-процессов: повышение операционной эффективности, формирование стратегического задела на будущее и уменьшение накопленного ранее «технического долга», – сказала Марианна Данилина.

Подразделения ИБ российских компаний изначально оказались наиболее подготовленными к решению задачи по переходу к технологической независимости. Все участники исследования уже используют или планируют в ближайшей перспективе внедрение отечественных средств защиты информации.

Среди сложностей, с которыми участники финтех-рынка столкнулись при решении задачи по достижению технологического суверенитета, около 70% компаний указали недостаток специалистов с опытом работы с российскими решениями. При этом 65% компаний для решения этой проблемы нацелены на развитие ИТ-кадров, считая это более эффективным подходом, чем найм новых сотрудников.