CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Россияне повышают квалификацию в сфере ИT: рост спроса за год в 2 раза — «Авито Услуги»

По данным «Авито Услуг», в 2024 г. спрос на услуги специалистов по обучению ИT-специальностям в целом увеличился в России наполовину (+56%) по сравнению с 2023 г. Увеличение числа желающих освоить ИT-профессии подтверждает востребованность этих навыков на рынке труда. На платформе представлены объявления специалистов из различных сфер ИT — от разработки программного обеспечения до веб-дизайна. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В 2024 г. интерес россиян к занятиям по улучшению своих навыков в сфере ИT вырос почти в два раза — +95% по сравнению с 2023 г. Ускорение технологического прогресса подталкивает искать способы улучшить свои умения и соответствовать новым требованиям. Индивидуальные специалисты в сфере обучения ИT-технологиям стали предлагать свои услуги на платформе за год на 127% чаще.

При этом спрос на услуги по обучению ИT-специальностям с нуля за год вырос на 47%. Наибольший рост спроса на услугу отмечен в Нижнем Новгороде (+550%), Тюмени (+500%), Иркутске (+200%), Екатеринбурге (+100%), а также Ярославле (+67%). Увеличение интереса к ИT обусловлено не только доступностью обучения новым навыкам, стабильным спросом со стороны работодателей, но и привлекательными условиями труда в этой сфере.

Цифровизация бизнеса — драйвер обучения ИT

За год спрос россиян на ИT-услуги вырос на 241% относительно 2023 . Такой рост спроса обусловлен изменениями в экономике и потребностями бизнеса, который нуждается в цифровых решениях.

В список самых популярных услуг по спросу у россиян в 2024 . вошла разработка чат-ботов, разработка программных продуктов на Python, разработка CRM-систем, разработка ПО под ключ и настройка ChatGPT. Отечественные компании активно автоматизируют процессы, персонализируют взаимодействие с клиентами и ищут решения для повышения эффективности.

Так, спрос на разработку ПО под ключ за год вырос на 691% в прошлом году по сравнению с 2023 г. Данная услуга предполагает создание программного обеспечения на заказ, включающая все этапы разработки, от идеи до готового продукта. Наибольшей популярностью разработка под ключ пользуется у малого и среднего бизнеса, ориентированного на выход в e-commerce.

Чуть меньшей популярностью на рынке ИT-услуг пользуется разработка самых разных программ на языке программирования Java — от мобильных приложений до больших корпоративных систем — спрос в 2024 г. вырос на 644%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента

Турецкий «убийца» Amazon продан постсоветским инвесторам

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль

Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще