Россияне повышают квалификацию в сфере ИT: рост спроса за год в 2 раза — «Авито Услуги»

По данным «Авито Услуг», в 2024 г. спрос на услуги специалистов по обучению ИT-специальностям в целом увеличился в России наполовину (+56%) по сравнению с 2023 г. Увеличение числа желающих освоить ИT-профессии подтверждает востребованность этих навыков на рынке труда. На платформе представлены объявления специалистов из различных сфер ИT — от разработки программного обеспечения до веб-дизайна. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В 2024 г. интерес россиян к занятиям по улучшению своих навыков в сфере ИT вырос почти в два раза — +95% по сравнению с 2023 г. Ускорение технологического прогресса подталкивает искать способы улучшить свои умения и соответствовать новым требованиям. Индивидуальные специалисты в сфере обучения ИT-технологиям стали предлагать свои услуги на платформе за год на 127% чаще.

При этом спрос на услуги по обучению ИT-специальностям с нуля за год вырос на 47%. Наибольший рост спроса на услугу отмечен в Нижнем Новгороде (+550%), Тюмени (+500%), Иркутске (+200%), Екатеринбурге (+100%), а также Ярославле (+67%). Увеличение интереса к ИT обусловлено не только доступностью обучения новым навыкам, стабильным спросом со стороны работодателей, но и привлекательными условиями труда в этой сфере.

Цифровизация бизнеса — драйвер обучения ИT

За год спрос россиян на ИT-услуги вырос на 241% относительно 2023 . Такой рост спроса обусловлен изменениями в экономике и потребностями бизнеса, который нуждается в цифровых решениях.

В список самых популярных услуг по спросу у россиян в 2024 . вошла разработка чат-ботов, разработка программных продуктов на Python, разработка CRM-систем, разработка ПО под ключ и настройка ChatGPT. Отечественные компании активно автоматизируют процессы, персонализируют взаимодействие с клиентами и ищут решения для повышения эффективности.

Так, спрос на разработку ПО под ключ за год вырос на 691% в прошлом году по сравнению с 2023 г. Данная услуга предполагает создание программного обеспечения на заказ, включающая все этапы разработки, от идеи до готового продукта. Наибольшей популярностью разработка под ключ пользуется у малого и среднего бизнеса, ориентированного на выход в e-commerce.

Чуть меньшей популярностью на рынке ИT-услуг пользуется разработка самых разных программ на языке программирования Java — от мобильных приложений до больших корпоративных систем — спрос в 2024 г. вырос на 644%.