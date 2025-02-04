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Директором категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» назначен Андрей Кучеренков

К команде «Авито Работы» присоединился Андрей Кучеренков в роли директора категории «Рабочие и линейные профессии».

В новой должности топ-менеджер будет отвечать за развитие одного из ключевых направлений платформы для поиска работы и сотрудников.

«На данном этапе мы планируем усилить и закрепить позиции в сегменте рабочих и линейных профессий, развивая как существующие инструменты сервиса, так и внедряя новые технологические решения для работодателей и соискателей», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Андрей Кучеренков обладает обширным опытом управления цифровыми продуктами и развития бизнеса: с 2016 по 2019 г. Андрей Кучеренков работал в МТС, где прошел путь от аналитика до руководителя подразделения в отделе продуктовой стратегии, участвовал в разработке стратегии цифровой трансформации компании и запуске стратегических партнерств с «Яндексом» и Google; с 2019 по 2022 г. занимал позиции руководителя по стратегии и руководителя отдела вертикальных стратегий и роста в «Авито», где участвовал в разработке и реализации ключевых инициатив, направленных на трансформацию компании из классифицированной модели в транзакционную экосистему; до возвращения в «Авито» Андрей Кучеренков занимал позицию директора вертикали «Доставка» в inDrive, международном сервисе пассажирских перевозок, где отвечал за бизнес-подразделение доставки.

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