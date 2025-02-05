ITPod подвел первые итоги развития партнерской сети на рынке серверов и СХД

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPod, входит в корпорацию ITG, поделился первыми результатами работы партнерской сети. Она сформировалась в 2024 г. и объединила более 30 компаний, которые представляют бренд на российском рынке серверов и систем хранения данных (СХД). За прошедший период ITPod и партнеры обработали свыше 400 запросов и успешно реализовали более 70 проектов различного масштаба. Об этом CNews сообщили представители ITPod.

ITPod включил в программу четкие требования и мотивацию для получения одного из статусов. Это позволяет партнерам не только развивать свой бизнес, но и повышать уровень экспертизы. Также компания сформировала демонстрационный фонд. ITPod и партнеры используют доступные серверы и СХД для тестирования совместимости с оборудованием заказчиков.

Важное достижение работы партнерской программы — внедрение 1000 серверов ITPod в инфраструктуры клиентов. Оборудование работает исправно, а заказчики получают локальную поддержку от специалистов компании. В части развития систем хранения данных в 2024 г. ITPod запустила собственный продукт, который вызвал интерес на российском рынке. В середине 2025 г. компания нацелена войти в реестр Минпромторга с серверами и СХД бренда ITPod, что станет значимым шагом в укреплении позиций компании.

«Российский рынок ИТ-оборудования в 2024 г. столкнулся с рядом вызовов. Многие новые игроки, не обладая достаточной экспертизой, пробуют себя в параллельном импорте, что часто приводит к срыву сроков реализации проектов, техническим ошибкам и недовольству заказчиков. В таких условиях ITPod видит миссию в создании качественной партнерской среды. Компания готова защищать интересы партнеров, углублять их экспертизу и выстраивать тесное взаимодействие на всех этапах работы», — сказал Алексей Любимов, коммерческий директор ITPod, корпорация ITG.

В 2024 г. наладить диалог с рынком компании помогло участие в ключевых отраслевых мероприятиях, таких как конференция CNews, а также организация собственных вебинаров и партнерских встреч. В 2025 г. ITPod планирует увеличить партнерскую сеть в два раза. Для этого компания расширит присутствие в онлайн и оффлайн мероприятиях.