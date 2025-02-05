Каждая десятая компания требует включать камеры во время видеозвонков

«МТС Линк», экосистема сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, и SuperJob, портал по поиску работы, исследовали особенности проведения онлайн-встреч в российских компаниях. Каждая десятая компания требует, чтобы все сотрудники присутствовали на онлайн-встречах с включенными камерами. Опрос россиян, работающих в таких организациях, показал, что с пониманием к подобному требованию относятся 29% респондентов, спокойно — еще 62%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В 12% организаций правило включать видео распространяется только на отдельные службы — по усмотрению руководителей.

При этом, согласно опросу, больше половины сотрудников подключаются к онлайн-совещаниям без камер, так как у работодателя нет четкого регламента на этот счет. 2% сотрудников не включают камеру, даже если это нарушает правила, установленных компанией.

36% респондентов включают камеры во время видеозвонков: каждый пятый (21%) делает это по требованию компании, а 15% — по собственному желанию. Чем моложе участники опроса, тем чаще они включают камеры во время общих созвонов: 61% сотрудников старше 45 лет никогда не подключают видео. Число тех, кто общается с включенной камерой, растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 39% респондентов с доходом от 100 тыс. руб. — сторонники использования видео во время онлайн-встреч.

«В компаниях с удаленным и гибридным режимом работы применение камер во время онлайн-встреч обязательно. Например, некоторые наши сотрудники никогда не встречаются в офлайне, поскольку работают из разных регионов или приезжают в офис в разные дни. Именно видеосвязь помогает им настроиться на совместную работу и наладить эмоциональный контакт, который зачастую становится залогом успеха проекта. Кроме того, благодаря видеосвязи работникам на удаленке проще поддерживать собственный деловой настрой и избегать соблазна подключаться к совещаниям, не вставая с кровати», — отметил HR-директор «МТС Линк» Илья Потапенко.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали 2600 респондентов: менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны. Время проведения опроса: 9 января — 23 января 2025 г.