Ассоциация «Руссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с IT Park Uzbekistan

Ассоциация «Руссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с IT Park Uzbekistan. Подписантами стали Валентин Макаров, президент «Руссофт», и Махлие Муксинова, директор по развитию экспорта ИТ-услуг IT Park Uzbekistan.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества и укрепления партнерских отношений между российскими и узбекскими ИТ-компаниями. Стороны планируют совместно работать над поиском партнеров и содействовать реализации аутсорсинговых проектов в сфере ИТ и бизнес-услуг. Эта деятельность включает организацию встреч, помощь в установлении контактов и регистрации бизнеса в Узбекистане, проведение онлайн- и офлайн-мероприятий, а также организацию новых бизнес-миссий компаний «Руссофт» в Узбекистан.

Особое внимание сторон будет уделено созданию совместных проектов в области ИТ, в том числе, ИТ-аутсорсинга и поддержки бизнес-процессов. Еще одним важным направлением работы станет разработка и продвижение совместных инициатив в области разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. Обе стороны отметили потенциал IT Park Uzbekistan как регионального хаба, который может способствовать российским ИТ-компаниям в расширении присутствия и развитии бизнеса на рынках Центральной Азии.

«В IT Park Uzbekistan созданы действительно уникальные условия для ведения ИТ-бизнеса его резидентами, в первую очередь для их продвижения на зарубежные рынки. Этот опыт очень созвучен деятельности «Руссофт», и мы надеемся, что в рамках нашего соглашения будем вместе способствовать реализации этих планов. В ближайшее время мы сосредоточимся на поиске партнеров и создании новых проектов, старт чему был дан в рамках нашей бизнес-миссии в Узбекистан. Я вижу серьезный потенциал для сотрудничества, особенно в сфере использования IT Park Uzbekistan для продвижения продуктов и платформ российских разработчиков на глобальном рынке. При этом мы будем использовать очевидный потенциал внедрения «доверенных» решений российских ИТ-компаний в органах власти и коммерческом секторе Узбекистана. «Руссофт» надеется на плодотворную совместную работу, которая принесет пользу и российской, и узбекской стороне. Можно рассчитывать на создание в Узбекистане серьезного хаба для продвижения российских технологий в Центральной Азии, а также на рынках Ближнего Востока и ЮВА», – отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».