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Otus Kids запускает обучение искусственному интеллекту для детей и подростков, включая DeepSeek

Образовательная платформа Otus добавляет курсы по искусственному интеллекту (ИИ), включая изучение передовых моделей, таких как DeepSeek. Программа рассчитана на подростков 10–17 лет и ориентирована на практическое освоение современных технологий, востребованных в реальном ИТ-секторе. Об этом CNews сообщили представители Otus.

В рамках курса учащиеся изучат основы нейросетей и анализа данных. Программа включает работу с реальными ИИ-инструментами, что поможет школьникам не только разобраться в принципах работы алгоритмов, но и использовать их на практике.

Перед стартом обучения проводится диагностика знаний, позволяющая определить уровень подготовки каждого ученика и подобрать оптимальную программу обучения. Курс моделирует стажировку в ИT-компании, погружая участников в реальные задачи: автоматизацию рутинных процессов, анализ данных, создание собственных ИИ-проектов. Такой формат обучения формирует не только технические компетенции, но и развивает критическое мышление, навыки командной работы и умение решать сложные задачи — ключевые soft skills, необходимые для успешной карьеры в высокотехнологичных отраслях.

Владислав Мелихов, руководитель направления Otus Kids: «Искусственный интеллект уже сегодня определяет развитие ключевых отраслей и создает новые профессии. Мы уделяем особое внимание подготовке специалистов в этой сфере для школ, колледжей, университетов и индустрии. Наш курс дает подросткам возможность освоить передовые технологии, получить первые профессиональные навыки и стать частью будущего, где ИИ играет ведущую роль».

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