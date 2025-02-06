Работодатели стали реже контролировать сотрудников за компьютерами

6 из 10 компаний уверены, что нет необходимости в мониторинге компьютерной активности персонала. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала, из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство работодателей (59%) не контролирует поведение сотрудников за компьютерами. Лишь 7% компаний ведут мониторинг активности всех сотрудников, независимо от расположения их рабочих мест (в офисе или удаленно): «Рабочее время должно быть рабочим, свободное время — личным». Однако, судя по комментариям, работодатели не используют информацию с отслеживающих программ на постоянной основе: «Есть сбор данных, но прибегают к нему в крайних случаях»; «Только точечно, если руководство хочет кого-то уволить». При этом только для сотрудников на территории работодателя такой контроль используется чаще, чем только для тех, кто трудится удаленно (11% против 1% соответственно).

Рассуждая о влиянии мониторинга компьютерной активности на производительность работников, каждый второй (53%) менеджер по персоналу уверен, что оно нулевое. Каждый четвертый (26%) заявляет, что есть положительный эффект в некоторых ситуациях: «Мониторинг влияет на эффективность распределения задач руководителем компании»; «Если сотрудник имеет хороший КПД и приносит пользу компании, то и мониторить его действия не нужно. Мониторинг нужен для сотрудников на испытательный срок». В то же время 5% считают, что подобный контроль имеет отрицательное воздействие: «Эта тюремная слежка только оскорбляет»; «Это говорит о недоверии руководства».

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2023 г., эйчары стали реже утверждать, что мониторинг поведения сотрудников за компьютерами оказывает положительное влияние на производительность. Работодателей, использующих контролирующие программы, стало на треть меньше.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 198

Время проведения: 11 января – 4 февраля 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.