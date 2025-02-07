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«Базальт СПО» и МТУСИ выпустили учебно-методическое пособие «Доверенная разработка программных пакетов и сборка программного обеспечения»

11 специалистов «Базальт СПО» стали соавторами учебно-методического пособия «Доверенная разработка программных пакетов и сборка программного обеспечения». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Издание предназначено для очного и дистанционного обучения студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного профессионального образования базовой кафедры общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) «Технологии электронного обмена данными» (ТЭОД) в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ).

Пособие рассчитано на студентов, изучающих следующие дисциплины: Инфраструктура создания ПО для отечественных архитектур микропроцессоров; Сборка программного обеспечения в отечественных репозиториях; Разработка программного обеспечения для отечественных архитектур микропроцессоров.

«"Доверенная разработка программных пакетов и сборка программного обеспечения" является ценным ресурсом для подготовки студентов, стремящихся освоить современные инструменты сборки ПО на отечественных программно-аппаратных комплексах. Благодаря глубокой проработке тем студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки, которые станут основой для их профессионального роста, — сказал Вячеслав Малиночкин, менеджер образовательных проектов «Ассоциации документальной электросвязи». — Работа, выполненная специалистами кафедры "Технологии электронного обмена данными" в МТУСИ и сотрудниками компании "Базальт СПО", позволит значительно повысить уровень подготовки студентов к решению задач в условиях современного рынка, где доверие к российским программным продуктам приобретает все большее значение».

В пособии подробно описаны: пакетный менеджер RPM и его основные команды; порядок сборки RPM-пакета; инструменты rpmbuild, hasher и gear; практикумы по работе с пакетами и инструментами.

Ознакомиться с пособием можно на сайте кафедры «Технологии электронного обмена данными» и в электронной библиотеке «Свободные книги о свободном ПО».

В разработке учебных материалов участвовала Автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» (ЦКС), поддержку оказала АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Апробировано пособие в рамках курса повышения квалификации «Информационная культура цифровой трансформации государства», который проводился ЦКС в МТУСИ в конце 2024 г.

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