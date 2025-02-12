«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для соискателей на инженерные и научные специальности за год выросли на 15%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменились средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии инженеров и научных сотрудников с января прошлого года по январь 2025 г. По данным аналитики, за год предлагаемые зарплаты специалистов выросли на 15%. В 2025 г. соискатели на эти должности могли рассчитывать в среднем на 77,07 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При расчете средних зарплатных предложений для сотрудников учитывались суммы, указанные в вакансиях начинающих специалистов с опытом работы до одного-трех лет. Вилки зарплат для кандидатов на старшие и руководящие должности во многом зависят от опыта, навыков и уровня ответственности специалиста, и могут значительно превышать средние значения.

Среди инженерных и научных профессий наибольший прирост зарплатных предложений зафиксирован у агрономов — новым сотрудникам на этой позиции стали предлагать на 26% больше, чем в январе прошлого года. Средние предлагаемые зарплаты достигли 79,88 тыс. руб. в месяц. Автоматизация процессов в сфере сельского хозяйства стимулировала трансформацию профессии агронома. Сегодня эти специалисты становятся аналитиками данных, использующими современные инструменты для оптимизации производства и повышения урожайности. Чтобы привлечь высококвалифицированных сотрудников с требующимися компетенциями, работодатели увеличивают зарплатные предложения для кандидатов.

На втором месте по динамике роста — профессия геодезиста. В январе 2025 г. работодатели стали предлагать новым сотрудникам на 22% больше, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения для соискателей на эту должность достигли 123,3 тыс. руб. в месяц. Геодезисты занимаются измерением и картографированием местности, определяют координаты объектов, рельеф и границы участков для строительства, земельного кадастра и инженерных работ.

В тройку лидеров по приросту предлагаемых зарплат вошла профессия зоотехника. С января 2024 г. средние зарплатные предложения для кандидатов повысились на 20%, достигнув 55,2 тыс. руб. в месяц при фиксированной занятости. Зоотехник занимается разведением, кормлением и уходом за сельскохозяйственными животными, контролируя их продуктивность и здоровье. В его обязанности входят разработка рационов, улучшение породных качеств, организация условий содержания и внедрение современных технологий в животноводстве для повышения эффективности производства.