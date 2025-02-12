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«МегаФон»: пермские бизнесмены расширили международные контакты

Представители бизнеса в Пермском крае стали активнее в сети – трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов «МегаФона» в январе 2025 г. вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур».

За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый с 2,8 млн часов видеозвонков. При этом продолжительность голосовых вызовов остается на прежнем уровне. В общей сложности пермские бизнесмены звонили в 125 стран, из неожиданных направлений для общения — Вануату, Пакистан и Белиз.

Как подтверждает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, намного чаще пермские предприниматели стали связываться с представителями Африканского континента. Например, в списке появились Алжир, Бенин, Замбия, Конго, Либерия, Руанда, Эритрея. Всего зафиксированы звонки в 22 страны этого региона.

При этом по общему объему минут лидируют Белоруссия (40% от всех международных звонков), Казахстан (12%), ОАЭ (8%), Германию (5%) и Иран (4%).

«Наши корпоративные клиенты значительно активизировались в интернете — мобильный трафик в январе увеличился более чем на 14% год к году. Для улучшения качества цифровых услуг в прошлом году наши инженеры модернизировали и построили более 450 телеком-объектов в регионе. При необходимости мы готовы обеспечить компании как высокоскоростной мобильной передачей данных, так и организовать фиксированные каналы связи», — отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Положительную динамику бизнеса региона подтверждает исследование проекта «Контур.Фокус». Эксперты отметили, что за год количество регистраций в Пермском крае выросло на 1,59%. Активный рост регистраций отмечается в сфере вспомогательных услуг для бизнеса (+437% к году), производства транспортных средств, прицепов и полуприцепов (+100%), производства кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ, издания звукозаписей и нот (+106%), обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (+87%), рекламной деятельности (+69%).

«Пермский край сохраняет привлекательность для европейских инвестиций и инвесторов из ОАЭ. В последнее время регион стал привлекателен и для инвестиций из Китая, Ирана и Азербайджана. Данные мобильного трафика свидетельствуют о том, что растет экспортная активность местных предприятий. Кроме того, иностранные инвесторы все чаще открывают бизнес в России как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

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