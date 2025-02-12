МТС разработала инструмент диагностики уровня инклюзивной культуры

ПАО «МТС», цифровая экосистема, представила тест, который позволит определить уровень проникновения инклюзивной культуры среди сотрудников. В формате самодиагностики он поможет выяснить, насколько респонденту близки ценности инклюзивности, а также выявить дискриминацию для различных категорий сотрудников и соискателей при карьерных возможностях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В разработанный экспертами МТС тест «Инклюзивность — это модный тренд или новая этика бизнеса?» вошли 15 вопросов. Благодаря анонимности, тест выявляет реальное отношение респондентов, к наличию в рабочем коллективе сотрудников с разными стартовыми потребностями: с инвалидностью или особенностями здоровья, без опыта работы или в возрасте 50+. Участникам тестирования также становятся доступны рекомендации книг и фильмов, которые помогут повысить знания по теме многообразия, равенства и инклюзивности.

Внутри МТС данное тестирование прошли более 500 руководителей. Результаты показали, что 65% руководителей компании имеют достаточно высокий уровень инклюзивной культуры, то есть понимают, что бизнес, который развивает инклюзивную среду, эффективнее привлекает и удерживает таланты, а также легче достигает поставленные бизнес-цели. 97% респондентов понимают, что такое дискриминация и буллинг, активно выступают против предвзятости и травли в команде и готовы принимать определенные меры, если замечают подобные ситуации в коллективе.

«Мы в МТС регулярно измеряем индекс инклюзивности — смотрим, как меняется инклюзивная культура внутри компании за определенный промежуток времени, какие аспекты помогают или, наоборот, мешают ее формированию, на что делать акценты. Мы надеемся, что другие компании возьмут в практику наш инструмент, с помощью которого сотрудники смогут провести самодиагностику для определения уровня инклюзивности. Опыт показывает, что построение инклюзивной среды позитивно влияет на бизнес, а привлечение представителей инклюзивных категорий граждан для разработки продуктов и клиентского сервиса помогает более точно соответствовать ожиданиям потребителей и помогает компании получать конкурентное преимущество на рынке», — сказала директор департамента по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Наталья Белоусова.