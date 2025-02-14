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«Информзащита» запустила ребрендинг компании

«Информзащита» начала процесс ребрендинга, в рамках которого будет изменен визуальный образ компании. Интегратор представляет новый логотип и ключевые визуальные элементы.

«2025 г. для нас особенный, мы отмечаем 30-летие компании. Юбилей – отличный повод, чтобы сделать решительный шаг вперед. Мы уверены, что пришло время обновить, переосмыслить образ компании, то, как мы себя представляем и как хотим быть восприняты на рынке», – отметил генеральный директор «Информзащиты» Михаил Визгин.

В основу нового логотипа легли буквы «ИЗ». В «Информзащите» указывают, что компания известна на рынке именно под таким названием, внутри компании также используют такое сокращение. «Новый логотип символизирует современность, динамичность и наши амбиции», – сказал Визгин.

Отдельным элементом ребрендинга стал специализированный логотип и слоган приуроченный к юбилею: «30 лет смелых идей и надежных решений». Инновационный подход и проверенную надежность, на которые команда компании полагается при реализации проектов для заказчиков, важность истории, достижений и уникального пути, проделанного за этот период, должна быть подчеркнута отдельно, говорят в интеграторе.

В центре концепции визуального обновления компании находятся эффекты blur и pixelate. В «Информзащите» объясняют, что они символизируют защиту конфиденциальной информации и укрытие данных от кибератак, подчеркивая миссию интегратора по обеспечению надежной защиты в условиях постоянно меняющихся внешних угроз. Пиксели также означают важность каждой детали в системе безопасности, а кубики, как трехмерные элементы, отображают устойчивость и надежность решений компании.

«Мы уверены, что новая концепция, которая сочетает яркость, модульность и гибкость, поможет нам выделиться на фоне конкурентов в сфере информационной безопасности. Этот подход позволяет не только визуализировать угрозы и уязвимости систем, но и подчеркнуть нашу способность создавать адаптивные и эффективные решения, которые соответствуют потребностям каждого клиента. Кроме того, новый визуальный стиль олицетворяет модульный подход к созданию информационной безопасности и показывает принцип работы интегратора, который продвигает комплексные решения и строит надежную структуру защиты», – сказал Визгин.

«Информзащита» впервые использует новый визуал на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» 19-21 февраля в Екатеринбурге. С учетом изменений оформлены стенд компании, раздаточные материалы и презентации спикеров.

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