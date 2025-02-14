МТС и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве

МТС и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о научно-техническом и образовательном сотрудничестве. В рамках партнёрства МТС и университет планируют продвигать совместные образовательные и научные инициативы, а также поддерживать программы стажировок для студентов.

Партнёрство направлено на подготовку квалифицированных специалистов, в том числе в технологическом направлении. Соглашение предусматривает проведение образовательных мероприятий: лекций, конференций, форумов, круглых столов и тренингов, а также реализацию совместных проектов, научных исследований с привлечением экспертов МТС.

Подписание соглашения позволит МТС эффективнее взаимодействовать с НГТУ им. Р.Е. Алексеева в создании социальных лифтов, подготовки высококвалифицированных молодых специалистов и возможностей для их карьерного роста. Для успешных студентов МТС планирует проводить стажировки без отрыва от учебного процесса, что поможет начинающим специалистам определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям работы в технической и ИТ-сферах.

«Нижегородская область – один из регионов-лидеров по качеству студенческой подготовки. В прошлом году сразу три высших учебных заведения нашего региона попали в 100 лучших вузов России, в их числе и НГТУ имени Р. Е. Алексеева. Сотрудничество бизнеса и образования имеет стратегическое значение для повышения кадрового потенциала цифровых отраслей. МТС уделяет большое внимание развитию молодого поколения специалистов и реализует программы по разностороннему и эффективному взаимодействию с образовательными организациями. Такая совместная работа способствует повышению качества образовательных программ и позволит будущему специалисту по окончании вуза или колледжа быстрее проходить адаптацию в крупных компаниях и способствовать дальнейшему развитию цифровой отрасли», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписание соглашения состоялось в рамках мероприятий социокультурного фестиваля «Система ФЕСТ», организованного в Нижнем Новгороде Цифровой экосистемой МТС и благотворительным фондом «Система». Также на площадке вуза прошла встреча студентов профильных направлений с экспертами МТС и презентация проектов, которые открывают новые возможности для развития молодых специалистов и их поддержки на пути к первому рабочему месту.