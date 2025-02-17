«МегаФон»: Казахстан вышел на второе место в рейтинге интернет-активности нижегородских предпринимателей

Бизнесмены Нижегородской области стали активнее вести переговоры с партнерами из разных стран. Трафик мобильного интернета у клиентов «МегаФона» увеличился на 6%, а средняя продолжительность голосовых переговоров — на 11%. Казахстан вышел на второе место по интернет-активности, сместив на этом месте ОАЭ. Лидером продолжает оставаться Белоруссия. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Предприниматели Нижегородской области в январе 2025 г. звонили более чем в 140 стран мира. Как подтверждает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, активнее всего корпоративные клиенты из Нижегородской области общались в этом году с коллегами из Белоруссии, Казахстана, ОАЭ. В топ-5 направлений для звонков из Нижегородской области входят также Армения и Узбекистан.

«Наши корпоративные клиенты активно используют современные технологии для достижения бизнес‑целей, поэтому для представителей компаний одинаково важны и стабильный высокоскоростной интернет, и качественная голосовая связь. Для этого мы планомерно совершенствуем нашу инфраструктуру, только за прошлый год наши специалисты построили и модернизировали около 400 базовых станций в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Положительную динамику в бизнесе региона подтверждают данные исследования от проекта «Контур.Фокус». За год количество регистраций в Нижегородской области выросло на 2,4%. Активнее всего новые компании регистрируются в сфере деятельности библиотек, архивов и музеев, а также забора, очистки и распределения воды.

«Мы наблюдаем тенденцию к сокращению количества компаний с иностранным участием в целом по России, однако Нижегородская область сохраняет привлекательность для инвестиций. При этом активнее всего инвестируют представители Белоруссии. Данные мобильного трафика свидетельствуют о том, что растет экспортная активность местных предприятий. Кроме того, иностранные инвесторы все чаще открывают бизнес в России как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.