Prof-IT Group развивает экспертизу по PLM-решениям вместе с «Топ Системы»

Prof-IT Group, отечественный цифровой промышленный интегратор, и компания «Топ Системы», российский разработчик инженерного ПО и PLM-систем под торговой маркой T-Flex PLM, заключили партнёрское соглашение.

Сотрудничество нацелено на формирование экспертизы по внедрению и продвижению на рынке продуктов компании «Топ Системы» для разработки изделий, управления инженерными данными и полным жизненным циклом продукта.

Основной фокус Prof-IT Group – комплексная автоматизация производственных предприятий. Экспертиза компании включает в себя направления ERP, MES, промышленный интернет-вещей, роботизацию, информационную безопасность, построение инженерной и ИТ-инфраструктуры, где задействованы более 300 специалистов и экспертов.

Компания «Топ Системы» разрабатывает и внедряет программный комплекс T-Flex PLM и является одной из ведущих российских компаний по разработке решений корпоративного уровня для управления полным жизненным циклом изделий: от идеи и разработки до испытаний, сопровождения в эксплуатации и утилизации.

Партнерство предполагает совместное продвижение решений и их продажу целевым заказчикам, формирование комплексного предложения для машиностроения, развитие экспертизы по продуктам T-Flex PLM.

Одним из важных элементов нового партнерства станет работа в Поволжье. При поддержке Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области и Центра компетенций развития промышленности региона запланировано проведение серии встреч с отраслевыми лидерами для обмена опытом и формирования точек роста и развития предприятий.

«Мы рады сотрудничеству с компанией «Топ Системы». Расширение портфеля продуктов для машиностроительных предприятий является важным шагом к формированию комплексных предложений, отвечающих потребностям отраслевых заказчиков», — отметил генеральный директор Prof-IT Group Евгений Сударкин.

Расширение экспертизы позволит Prof-IT Group предлагать своим клиентам системы для повышения эффективности производства и конкурентоспособности на рынке. Внедрение программ комплекса T-Flex PLM поможет предприятиям сократить время на разработку и выпуск изделий, улучшить качество продукции, а также продолжить реализацию курса, нацеленного на достижение технологического лидерства.