CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Simetra поставила отечественную платформу RITM³ в ГУУ

Группа компаний Simetra начала сотрудничество с Государственным университетом управления (ГУУ). В рамках соглашения студенты вуза получат доступ к актуальным знаниям и практикам в области транспортного прогнозирования, а также смогут познакомиться и освоить технологические решения для реализации проектов на транспорте – Simetra оснастила ГУУ российской ИТС-платформой RITM³.

Государственный университет управления имеет вековую историю и готовит специалистов по 30 образовательным программам, связанным с менеджментом, управлением и руководством в различных отраслях. Так, вуз готовит квалифицированные кадры в области урбанистики и управления комплексным развитием городов, в том числе для задач реализации федеральной программы «Умный город».

Студенты, обучающиеся по программам «Транспорт и логистика» и «Урбанистика и управление городом», смогут изучить и получить практические навыки работы на базе российской ИТС-платформы RITM³, разработанной ГК Simetra. В ГУУ поставлена академическая версия решения, которая включает в себя базовые модули – «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Моделирование дорожного движения», «Моделирование транспортных процессов», «Геоинформационная система (ГИС)» и «Цифровой двойник».

«Наш вуз является надежной базой подготовки специалистов для органов государственной власти, а также местного самоуправления. В условиях жестких требований к внедрению отечественных технологий в государственном секторе становится особенно важно, чтобы выпускники ГУУ умели работать с российскими ИТ-системами. Сотрудничество с Simetra позволит будущим экспертам, которые в ближайшие годы начнут отвечать за развитие российских городов, освоить полностью российскую ИТС- платформу RITM³, которая уже применяется в более, чем 10 городах страны», – сказала проректор, заведующая кафедрой «Управление транспортными комплексами» Мария Карелина.

По соглашению сторон студенты смогут выполнять свои дипломные проекты и исследовательские работы на платформе RITM³. Участники договора также будут обмениваться опытом и данными о работе с решением и развивать совместные проекты.

«Как разработчики российской платформы для транспортного планирования, мы считаем важной подготовку квалифицированных управленцев в урбанистике. Чем лучше специалисты понимают важность точных расчетов в развитии дорожной и транспортной инфраструктуры, тем быстрее наши города станут современными и комфортными для жизни и работы», – отметил Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Продажи знаменитого российского ПО после судебных разбирательств возобновились, выручка правообладателя достигла сотней миллионов

Илон Маск уволил два десятка сотрудников ведомства, инспектировавших его производство мозговых имплантов Neuralink

В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей

CNews Analytics: Каждая вторая компания ожидает возвращения ушедших ИТ-компаний в Россию

Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще