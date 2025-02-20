Simetra поставила отечественную платформу RITM³ в ГУУ

Группа компаний Simetra начала сотрудничество с Государственным университетом управления (ГУУ). В рамках соглашения студенты вуза получат доступ к актуальным знаниям и практикам в области транспортного прогнозирования, а также смогут познакомиться и освоить технологические решения для реализации проектов на транспорте – Simetra оснастила ГУУ российской ИТС-платформой RITM³.

Государственный университет управления имеет вековую историю и готовит специалистов по 30 образовательным программам, связанным с менеджментом, управлением и руководством в различных отраслях. Так, вуз готовит квалифицированные кадры в области урбанистики и управления комплексным развитием городов, в том числе для задач реализации федеральной программы «Умный город».

Студенты, обучающиеся по программам «Транспорт и логистика» и «Урбанистика и управление городом», смогут изучить и получить практические навыки работы на базе российской ИТС-платформы RITM³, разработанной ГК Simetra. В ГУУ поставлена академическая версия решения, которая включает в себя базовые модули – «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Моделирование дорожного движения», «Моделирование транспортных процессов», «Геоинформационная система (ГИС)» и «Цифровой двойник».

«Наш вуз является надежной базой подготовки специалистов для органов государственной власти, а также местного самоуправления. В условиях жестких требований к внедрению отечественных технологий в государственном секторе становится особенно важно, чтобы выпускники ГУУ умели работать с российскими ИТ-системами. Сотрудничество с Simetra позволит будущим экспертам, которые в ближайшие годы начнут отвечать за развитие российских городов, освоить полностью российскую ИТС- платформу RITM³, которая уже применяется в более, чем 10 городах страны», – сказала проректор, заведующая кафедрой «Управление транспортными комплексами» Мария Карелина.

По соглашению сторон студенты смогут выполнять свои дипломные проекты и исследовательские работы на платформе RITM³. Участники договора также будут обмениваться опытом и данными о работе с решением и развивать совместные проекты.

«Как разработчики российской платформы для транспортного планирования, мы считаем важной подготовку квалифицированных управленцев в урбанистике. Чем лучше специалисты понимают важность точных расчетов в развитии дорожной и транспортной инфраструктуры, тем быстрее наши города станут современными и комфортными для жизни и работы», – отметил Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.