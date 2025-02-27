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ГК «Нанософт» объявляет операционные результаты за 2024 год

Компания «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов, объявила операционные результаты деятельности за отчетный период, завершившийся 31 декабря 2024 г.

Отгрузки в 2024 г. составили 4,6 млрд руб., показав рост на 23% относительно 2023 г. за счет активной экспансии бизнеса и расширения клиентской базы. Отгрузки ПО в целом демонстрируют значительный рост с 2021 г., увеличившись более чем в три раза. Отгрузки собственных ИТ-решений «Нанософт» в России составили в 2024 г. более 4,1 млрд руб. в денежном выражении, показав рост более чем на 27% относительно 2023 г.

Активная клиентская база по итогам года превысила 8,6 тыс. юридических лиц, включая крупнейшие российские компании из системообразующих отраслей страны, увеличившись на 16% к показателям 2023 г. Активная клиентская база зафиксировала с 2021 г. четырехкратный рост. Общее количество коммерческих клиентов превышает 15 тыс. юридических лиц.

Доля своевременного продления срочных лицензий Платформы nanoCAD сохранилась в 2024 г. на высоком уровне и составила 73%, что показывает высокий уровень удовлетворенности заказчиков продуктами «Нанософт».

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