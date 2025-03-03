Российский бренд IEK получил международное признание

IEK GROUP получил свою первую международную награду. Коллекция электроустановочных изделий FORTE&PIANO признана победителем одного из крупнейших мировых конкурсов в области дизайна iF DESIGN AWARD.

FORTE&PIANO ― это розетки и выключатели особой, безрамочной, конструкции, разработанные и запатентованные IEK GROUP. Их устройство позволяет не ограничивать количество постов в одном ряду.

«FORTE&PIANO переосмысливает обычный дизайн и предлагает инновационное решение, упрощая взаимодействие с продуктом от этапа производства до эксплуатации», говорится на странице победителя на сайте конкурса.

В описании организаторы особо отметили экономичность и экологичность коллекции. Отсутствие рамок уменьшает число деталей в конструкции, что позволяет снизить количество потребляемых при изготовлении ресурсов, а покупателям ― тратить меньше денег на приобретение.

FORTE&PIANO созданы совместно с архитекторским бюро Architime Design.

«При разработке коллекции мы хотели создать технологичный продукт, доступный каждому, ― рассказывает Екатерина Кугаевская, руководитель бизнес-единицы «Оборудование распределения и передачи энергии» IEK GROUP. ― Мы рассматривали разные варианты ― волна, круг, просто ровные стеклянные поверхности. В результате поисков и сбора обратной связи от рынка совместно с дизайнерами придумали концепт «вне рамок». Представьте: потребителю при установке розеток надо составлять план, где и сколько их монтировать. Обычно предложение ограничено пятью постами. У FORTE&PIANO нет ограничений по рамкам, можно установить сколько угодно постов».

Международный конкурс дизайна iF DESIGN AWARD проводится с 1954 года, премия считается одной из самых престижных в мире. Победителя определяют в девяти номинациях, среди которых такие как продуктовый дизайн, дизайн упаковки, коммуникационный дизайн, и другие. Оценка представленной продукции проводится по пяти критериям: идея, форма, функциональность, новизна и соответствие бренду, экологичность. В этом году на конкурс поступило 11 тыс. заявок из 66 стран. Жюри, состоявшее из 131 представителя индустрии дизайна из 23 стран, выбрали лучшие проекты.