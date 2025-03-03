«Авито Работа»: Магаданская область возглавила рейтинг регионов с самыми высокими зарплатными предложениями

Аналитики «Авито Работы» изучили данные платформы за зимние месяцы 2024/2025 г. и определили регионы России с самыми высокими зарплатными предложениями. Лидером рейтинга стала Магаданская область, где новым сотрудникам предлагали в среднем 108 539 руб. в месяц (+41% за год) при фиксированном графике работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Самые высокооплачиваемые вакансии в Магаданской области наблюдались в доставке, грузоперевозках и логистике — в среднем по отрасли размер предлагаемых зарплат достигал 166 218 руб. в месяц. Другая высокооплачиваемая сфера занятости в регионе — строительство промышленных и инфраструктурных объектов. Здесь работодатели предлагали кандидатам в среднем 161 886 руб. в месяц.

На втором месте разместился Чукотский автономный округ. Средняя сумма вознаграждения, на которую могли рассчитывать соискатели региона этой зимой, при полной занятости составила 96 228 руб. в месяц. А самой высокооплачиваемой отраслью в регионе оказалась добывающая промышленность со средними зарплатными предложениями в 159 393 руб. в месяц.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых регионов Сахалинская область, где соискатели могли рассчитывать на 84 429 руб. в месяц (+21% за год) при работе полный день. В таких сферах, как производство непродовольственных потребительских товаров и пищевая промышленность, кандидатам на вакансии готовы были предложить 181 117 руб. в месяц и 137 284 руб. в месяц соответственно.

Столица России занимает четвертую строчку рейтинга. Этой зимой москвичам в среднем предлагали 81 176 руб. в месяц при трудоустройстве с фиксированным графиком работы, что на 14% выше прошлогодних показателей. Самые высокие зарплаты работодатели предлагали кандидатам на позиции в сфере продаж и управления недвижимостью — в среднем 159 292 руб. в месяц. Другой привлекательной для соискателей отраслью в Москве стал автомобильный бизнес — в этом сегменте зарплатные предложения достигали 129 985 руб. в месяц.

На пятом месте расположилась Республика Саха (Якутия), где средний уровень зарплатных предложений достиг 79 900 руб. в месяц (+13% за год). Наиболее высокие предложения по заработку для соискателей встречались в сфере добычи угля, руд и других полезных ископаемых — в среднем здесь предлагали 172 048 руб. в месяц, а также в производстве непродовольственных потребительских товаров — тут соискатели могли рассчитывать на 131 393 руб. в месяц.

Регионы России с самыми высокими зарплатными предложениями, зима 2024/2025

При этом общероссийский показатель медианных зарплат в вакансиях зимой 2024-2025 г. вырос на 9% за год и достиг 69 456 руб. в месяц.