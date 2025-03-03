«Магнит» объявил о назначении директора бизнес-формата AdTech

Российский ритейлер «Магнит создал новый бизнес-формат «Рекламные технологии» (AdTech) в рамках бизнес-группы «Магнит Омни». Директором бизнес-формата AdTech назначена Людмила Марлье, профессионал с многолетним опытом в рекламных технологиях и монетизации цифровых платформ.

Главным фокусом вертикали AdTech «Магнита» станет создание единой рекламной платформы, которая будет основой для монетизации цифровых активов компании. Людмила и ее команда сосредоточатся на разработке эффективных рекламных продуктов и механик с использованием лучших мировых и российских практик, а также на интеграции рекламных технологий в существующие продукты и синхронизации их с другими вертикалями группы «Магнит Омни» («Фудтех», «Магнит Плюс» и «Магнит Маркет»). Кроме того, Людмила будет отвечать за внедрение передовых решений в Retail Media «Магнита» для B2B-партнеров, чтобы обеспечить эффективное использование площадок ритейлера для продвижения их товаров.

До прихода в «Магнит» Людмила руководила рекламной платформой Wildberries, где с нуля собрала команду, выстроила ИТ-инфраструктуру, увеличила рекламную выручку и долю доходов, а также NPS клиентов – за счет улучшения сервиса, обучения и поддержки. Ранее она возглавляла направление AdTech в «СберМаркете» и занималась развитием рекламных технологий в «Яндексе».

Также к команде AdTech «Магнита» присоединились Денис Ардаширов, директор департамента продуктов коммерции и механики рекламных технологий, и Егор Юркевич, директор департамента социальной коммерции рекламной платформы. Денис будет развивать коммерческую функцию и клиентский сервис для клиентов рекламной платформы. Егор будет отвечать за развитие новой партнерской платформы для работы с блогерами и лидерами мнений.

Людмила Марлье, директор бизнес-формата AdTech розничной сети «Магнит», отметила: «Я очень рада присоединиться к команде «Магнита» и принять амбициозные вызовы, стоящие передо мной. «Магнит» является одним из лидеров российского ритейла, его медиа-площадки и цифровые сервисы охватывают миллионы пользователей. Огромная аудитория, накопленный объем данных, передовые технологии, которые внедряет компания, — все это является хорошим заделом для создания единой цифровой AdTech-платформы, которая стала бы новым стандартом для ритейл-медиа в России».

Направление рекламных технологий будет находиться в бизнес-блоке «Магнит Омни», руководителем которого является Гюванч Донмез и который объединяет форматы «Фудтех», «Магнит Плюс» и «Магнит Маркет».