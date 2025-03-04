K2 Cloud объявил о планах открытия нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге

K2 Cloud, российский облачный провайдер, объявил о планах запуска нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге. Клиенты смогут использовать облачные сервисы в новом регионе начиная с апреля 2025 г. Уже открыт сбор заявок клиентов на получение доступа к «К2 Облаку» в северной столице.

Развертывание облака в Санкт-Петербурге станет первым шагом в развитии мультирегиональной инфраструктуры K2 Cloud, которая уже включает в себя 3 зоны доступности в Москве. Новый регион не только повысит отказоустойчивость и географическую доступность сервисов, но и позволит клиентам в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) быть ближе к своим пользователям.

Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud, сказал: «Решение о развитии бизнеса в новом регионе было продиктовано потребностями наших клиентов и стратегическими целями компании. Мы видим огромный спрос на облачные услуги со стороны множества крупных предприятий из различных отраслей промышленности в СЗФО. Помимо этого, корпоративные клиенты заботятся о катастрофоустойчивости и хотят распределять свою инфраструктуру по разным регионам. Для К2 Cloud это важный шаг для укрепления позиции компании на российском рынке облачных услуг и дальнейшей экспансии бизнеса. Теперь у нас есть все технические возможности для того чтобы масштабировать наш опыт на другие регионы как в России, так и за рубежом».

В отличие от зон доступности одного региона, которые находятся в расположенных недалеко друг от друга дата-центрах (до 100 км), новый регион облачной платформы – это независимая удаленная инфраструктура. Он представляет собой автономную группу оборудования, размещенную на большом расстоянии от существующей инфраструктуры. Разные регионы облака имеют собственную инфраструктуру – в каждом из них отдельное хранилище S3, сервисы облачного мониторинга и аудита, независимая инфраструктура виртуальной сети и т.д. Общие у регионов только глобальные сервисы: консоль управления, сервисы идентификации и управления доступом, хостинг DNS и так далее. За счет этого клиенты, которые размещают свои ресурсы в Москве и Санкт-Петербурге, смогут сделать свою инфраструктуру более распределённой и минимизировать риски сбоев.

Кирилл Бойко, СTO К2 Cloud, сказал: «Санкт-Петербург станет первым удаленным регионом, который будет работать в тесной интеграции с московской инфраструктурой. Построение мультирегиональности — это не просто установка собственного оборудования в географически удаленном дата-центре. Важно было учесть все вопросы, связанные с изменениями в архитектуре платформы, управлением, отказоустойчивостью, и безопасностью. Даже для облака собственной разработки это требует значительных ресурсов, времени и экспертизы. В результате проделанной работы пользователи «К2 Облака» смогут управлять ресурсами разных регионов из одного веб-интерфейса».

В новом регионе будут доступны все услуги «K2 Облака», включая вычислительные ресурсы, диски, сетевые сервисы, резервное копирование на уровне платформы, объектное хранилище и большой набор платформенных сервисов (Kubernetes as a Service и др.).

Что касается Professional Services, теперь инженеры К2 Cloud смогут выстраивать ИТ-инфраструктуру, процессы и инструменты DevOps и Kubernetes для заказчиков на базе собственного облака в Санкт-Петербурге.