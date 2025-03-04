Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей

Компания «Базис», ведущий российский разработчик ПО для организации динамической инфраструктуры, создания виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, подвела предварительные операционные и финансовые итоги 2024 г. За год компания расширила возможности своей продуктовой экосистемы и заключила ряд знаковых для рынка сделок, выручка «Базиса» увеличилась в 1,5 раза, а количество партнеров выросло практически вдвое. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Бизнес в цифрах

Выручка «Базиса» за 2024 г. превысила 4,5 млрд руб. по управленческим данным, причем две трети доходов компании принесли коммерческие B2B-контракты. С 2022 г. компания ежегодно показывает стабильно высокий двузначный темп роста выручки.

Количество новых заказчиков выросло на 30%, а количество проектов по внедрению экосистемы «Базиса» превысило 160, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2023 г. Партнерская сеть «Базиса» за год выросла на 90%, и общее количество партнеров компании превысило 150 организаций по всей стране.

Достигнутые результаты позволили «Базису» стать крупнейшим игроком и лидером российского рынка серверной и VDI виртуализации, о чем свидетельствуют исследования, проведенные в 2024 г. ведущими аналитическими агентствами. В частности, по мнению экспертов «ТМТ Консалтинг», доля компании на рынке серверной и VDI виртуализации составила 36% в 2023 г: таким образом, «Базис» на более чем 20 процентных пунктов опередил ближайшего конкурента.

Наиболее значимыми в 2024 г. для «Базиса» стали проекты с финансовыми организациями. Также «Базис» отмечает соглашение с мобильным оператором Т2, заключенное сроком на три года. В сделку вошло все ПО «Базиса» для виртуализации и обучение сотрудников. На первых этапах флагманский продукт Basis Dynamix будет развернут на 700 физических серверов, далее их количество будет постепенно увеличено до четырех тыс. по всей стране. Одновременно Т2 запустил на своей инфраструктуре тестирование других продуктов компании: Basis Digital Energy, Basis Virtual Protect, Basis Migration Assistant.

Продукты и технологии

На протяжении 2024 г. команда инженеров и разработчиков «Базиса» непрерывно улучшала продуктовую экосистему компании – общее количество доработок превысило 2,3 тыс. Одновременно с этим была значительно улучшена реализация подхода по разработке безопасного программного обеспечения (РБПО), что способствовало росту качества и защищённости ПО «Базис» на всех этапах разработки. Были разработаны и внедрены методики сертификации, позволяющие Basis Dynamix Enterprise, Basis Workplace, Basis Virtual Security и другим продуктам в сжатые сроки проходить инспекционный контроль и сертификацию ФСТЭК. В результате компания выполнила план по развитию своей экосистемы в соответствии с дорожной картой и при этом учла поступающие запросы клиентов.

Кроме того, экосистема «Базис» была усилена за счет продуктов и технологий компании «Рустэк», одного из заметных игроков российского рынка. «Базис» приобрел 100% этой компании в мае 2024 года. В частности, приобретенные технологии и опыт инженеров «Рустэк» позволили вывести на новый уровень продукт Basis Cloud Control.

Еще одно соглашение в 2024 г. было заключено между «Базисом» и другим отечественным разработчиком ПО, компанией Angie. Стороны договорились вместе разработать в России коробочный продукт для организации программно-определяемых сетей (SDN), который станет частью экосистемы «Базиса». По своим основным возможностям новинка будет соответствовать популярному решению VMware NSX и появится на рынке уже в 2025 году.

Команда и обучение

Перечисленные успехи были бы невозможны без квалифицированных инженеров, разработчиков, проектных менеджеров и других специалистов «Базиса». В 2024 году штат компании существенно расширился, количество сотрудников увеличилось на 40%. При этом доля ИТ-специалистов в компании не снизилась, а, наоборот, выросла на 2 п.п. – до 86%.

«Базис» вместе с учебным центром КУДИЦ запустил три специализированных курса для обучения администрированию флагманских продуктов компании – Dynamix Standard, Dynamix Enterprise и Workplace. Курсы доступны не только инженерам со стороны партнеров и заказчиков «Базиса», но и всем желающим познакомиться с ПО компании.

В рамках подготовки квалифицированных кадров для индустрии компания продолжила развивать образовательную программу для вузов «DevOps-инженер с нуля». Она предназначена для обучения студентов востребованной профессии DevOps-инженера с помощью продукта Basis Digital Energy. По сравнению с другими инициативами, в том числе с предлагаемыми в рамках «цифровых кафедр», «DevOps-инженер с нуля» является одной из наиболее популярных в стране: только в 2024/2025 учебном году на обучение по этой программе поступили более 12 тыс. студентов из 28 вузов по всей России.

«Сильные результаты и стремительный рост бизнеса «Базиса», которых нам удалось добиться в минувшем году, неслучайны. Они являются следствием реализации выбранной стратегии укрепления лидерских позиций на российском рынке виртуализации, которая сочетает органический рост и точечный M&A, создающий дополнительную стоимость для нашей компании. В 2024 году в рамках нашей стратегии мы приобрели «Рустэк», заключили соглашение с Angie, активно инвестировали в развитие экосистемы и завершили ряд сложных проектов с требовательными заказчиками. Все эти шаги приближают нас к главной цели, которая заключается в выходе экосистемы «Базиса» на уровень ведущих мировых аналогов с точки зрения качества продуктового предложения. В 2025 году мы будем продолжать движение в направлении укрепления своего лидерства в долгосрочной перспективе, а взятый темп найма квалифицированных специалистов и построения новых партнерских отношений нам в этом поможет», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».