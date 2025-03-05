«Авито Работа»: 31% россиян работают по специальности, полученной в вузе или ссузе

«Авито Работа» опросила более 6 тыс. россиян, окончивших вузы или ссузы, чтобы выяснить, насколько их текущая профессия соответствует полученному образованию. Результаты показали, что 31% респондентов работают строго по специальности, а еще 21% трудятся в смежных областях. Выпускники вузов чаще продолжают работать по полученной специальности или в смежных отраслях, чем окончившие ссузы: 61% против 41%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Среди сфер, где специалисты чаще всего строят карьеру в соответствии с полученным образованием, лидирует юриспруденция. Из опрошенных представителей юридической сферы 87% оказались специалистами с профильным или смежным образованием. Высокая доля сотрудников, работающих по профессии или в смежных отраслях, также характерна для сфер образования и науки (84%), медицины и фармацевтики (83%).

Сферы деятельности, в которых больше всего специалистов с профильным или смежным образованием

Исследование также выявило мотивы тех, кто остался верен полученной специальности. Среди основных причин — практическая ценность образования, которое позволяет респондентам применять приобретенные знания и навыки в работе (26%). Другим важным фактором для опрошенных, работающих по профессии, стала востребованность специальности на рынке труда, обеспечивающая стабильность (25%).

Почти четверть (23%) работающих по специальности всегда были увлечены выбранной областью и хотели в ней развиваться. Перспективы профессионального роста стали определяющими для 17% опрошенных. Имеют значение также социальные аспекты работы: 16% россиян ценят возможность работать с интересными людьми, и столько же респондентов привлекает социальный статус и признание, которые дает их профессия (16%).

В то же время почти треть опрошенных (32%) признались, что их текущая работа никак не связана с изначально выбранной профессией. Среди тех, кто не работает по специальности, главной причиной смены профессионального пути стал осознанный выбор новой сферы деятельности. Часть респондентов (18%) отметили, что нашли профессию, которая больше соответствует их интересам и увлечениям.

Материальный фактор также играет значительную роль: 16% респондентов сменили сферу, поскольку на новом месте работы им предложили более привлекательные условия. В 15% случаев причиной смены специальности стали изменение личных интересов и стремление попробовать что-то новое. Чуть реже причинами смены профессионального направления становились несоответствие полученной в вузе специальности ожиданиям (14%), а также личные или семейные обстоятельства (14%).