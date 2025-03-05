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Онлайн-бум в металлургии: объем закупок отрасли в 2024 г. на B2B-Center вырос на 51%

Металлургический комплекс наращивает объемы онлайн-закупок. В 2024 г. предприятия отрасли провели на электронной торговой площадке B2B-Center более 54 тыс. закупок на общую сумму свыше 960 млрд руб. По сравнению с 2023 г. рост составил 22% по числу процедур и 51% по объему. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Основными заказчиками на ЭТП в 2024 г. стали «Металлоинвест», АО «Развитие» («Полюс»), «Уральская сталь», «Удоканская медь», «Полиметалл», «ВСМПО-АВИСМА» и др. Чаще всего они закупали грузоподъемное оборудование и складскую технику, запасные части к автотранспорту, трубы, прокат черных металлов, ферросплавов и метизов.

Кроме торгов на ЭТП B2B-Center металлургический комплекс использует инструменты для быстрых закупок без тендеров. В 2024 г. компании отрасли оформили более 45 тыс. заказов в корпоративных интернет-магазинах B2B-Center на общую сумму около 2 млрд руб. Помимо канцелярских товаров, мебели для офиса и прочей стандартной продукции они закупали и дорогостоящие товары: оборудование для ремонта, электротехнику, кабельную продукцию, металлообрабатывающие станки и т.д.

По данным исследования B2B-Center «Зрелость закупочной функции российских компаний 2024», металлургия входит в топ-3 лидирующих отраслей по уроню развития сегмента закупок. Компании внедряют цифровые решения для оптимизации процессов, в том числе платформу для сквозной автоматизации B2B Altis. Система объединяет все этапы закупок в бесшовном контуре, от планирования потребности и выбора поставщиков до выполнения заказов.

Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center: «Увеличение активности металлургической отрасли — яркий пример того, как цифровизация закупочной функции помогает компаниям адаптироваться к вызовам рынка и повышать эффективность бизнес-процессов. Работа на ЭТП позволяет им быстрее находить надежных поставщиков и экономить ресурсы».

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