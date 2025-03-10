Get Experts: каждый четвертый специалист не готов работать без удаленки

Консалтинговая компания Get Experts представляет результаты исследования, посвященного изучению отношения профессионалов к различным форматам и графикам работы, а также к больничным и подработкам. В опросе приняли участие 2511 респондентов — профессионалов, представляющих разные отрасли, из различных регионов России. Об этом CNews сообщили представители Get Experts.

Форматы работы

60% опрошенных специалистов работают в офисе или на производственной площадке работодателя (в 2023 г. таких было 57%), 25% — в гибридном формате (годом ранее было 34%) и 8% — на полной удаленке (год назад было 9%). Еще у 7% работа имеет выездной характер без привязки к какому-то конкретному месту (в 2023 г. таких не было). Такой формат работы характерен для полевых сотрудников, а также ИТ-специалистов, которые большую часть времени работают на удаленке, но для конкретных задач выезжают на объекты.

Удаленка: место работы

65% сотрудников, работающих удаленно, делают это из дома или другого закрепленного в трудовом договоре места, 14% могут работать из любой точки города присутствия компании, 14% — из любого места на территории России и 1% говорят, что для них выбор локации не ограничен.

Удовлетворенность различными форматами работы

Только 21% профессионалов полностью устраивает работа в офисе. В целом удовлетворены этим форматом работы 40%, не удовлетворены — 39%.

Гибридный формат полностью устраивает 46% специалистов, в целом устраивает 36% и не устраивает 18%.

Тех, кто полностью удовлетворен работой на удаленке, 62%, в целом удовлетворенных — 29%, и только 9% оценивают этот формат негативно.

Выездной работой довольны 44%, в целом довольны 32% и недовольны 34%.

Отношение к работе без удаленки и со строгим графиком

76% опрошенных специалистов говорят, что готовы пойти на работу в компанию, в которой не используется удаленный формат работы. «Да» ответили 33%, «скорее да» — 27%. 12% согласятся на такой шаг только в случае получения предложения с высокой зарплатой («за большие деньги»), а 4% — только если это будет работа в «компании мечты».

Отказались бы от такой работы 24%: 9% сказали «нет» и 15% — «скорее нет».

На работу со строгим графиком согласны 77% респондентов: «да» — 34%, «скорее да» — 28%, «только за большие деньги» — 13% и только в «компании мечты» — 3%. Не согласны на строгий график 23%: «нет» — 13%, «скорее нет» — 9%.

Соблюдение графика работы

53% опрошенных профессионалов говорят, что всегда приходят на работу вовремя, 22% — чаще всего вовремя. У 12% это получается относительно: если приходят позже, то и уходят позже, и наоборот. 3% признались, что периодически опаздывают. 9% сообщили, что в их компаниях нет строгих правил внутреннего распорядка, а 1% не следят за тем, во сколько приходят.

Фактическое время работы

50% профессионалов проводят на работе ровно столько времени, сколько положено: 42% работают 8 часов в день, а у 8% посменный график, и они работают строго в пределах своих смен. Перерабатывают (работают больше 8 часов в день) 32%. 10% говорят, что они могут в один день освободиться пораньше, а в другой отработать, и наоборот, а 7% — что работают менее 8 часов в день. Не следят за своим рабочим временем 1% опрошенных.

Подработка

О наличии у них подработки сообщили 31% опрошенных профессионалов, у 69% ее нет.

У 57% из тех, кто имеет подработку, она никак не связана с основной работой, у 25% задачи на основной и дополнительной работе частично совпадают, у 18% подработка по функционалу полностью дублирует основную работу.

Не сообщили своим работодателям о наличии подработки 54% из тех, у кого она есть, сообщили — 38% (33% по собственной инициативе и 5% были обязаны это сделать). Еще 8% затруднились с ответом на вопрос.

58% тех, у кого имеется подработка, говорят, что благодаря ей их доход увеличился незначительно, до 20%. У 29% доход вырос на 21-40%, у 7% — на 41-50%, у 5% — на 51-100% и у 1% — более чем на 100%, т. е. доход от подработки выше зарплаты на основной работе.

Больничный лист

Берут официальный больничный 60% респондентов, не берут 40%.

43% тех, кто берет больничный, в это время не работают, 22% работают по своему желанию, 29% — только над срочными задачами. Еще 6% делают всю работу в полном объеме, но удаленно.

Из тех, кто не оформляет официальный больничный, 26% берут его неофициально, чтобы отлежаться пару дней дома, 21% продолжают работать в офисе (при некритическом состоянии), столько же — 21% — работают в полном объеме удаленно и 32% работают только над срочными задачами.

«Как видно из результатов исследования, многие профессионалы ценят относительную свободу и комфорт, которые предоставляют удаленный и гибридный форматы работы, особенно представители поколений Y и Z, — сказала директор по маркетингу и коммуникациям, партнер консалтинговой компании Get Experts Анна Спирина. — В то же время они готовы принять офферы, предполагающие работу в офисе и жесткий график: кто-то — без дополнительных условий, кто-то — только если устроит сумма вознаграждения или место работы. Это объяснимо: некоторые специалисты считают, что работа в офисе и четкий график — это привычное дело. Такой формат позволяет избежать постоянных переработок, организовать свое рабочее время и выделить пространство для личной жизни. Согласно нашему исследованию, 32% профессионалов регулярно работают больше положенного времени даже при гибридном, удаленном формате и жестком графике. Однако ключевым фактором при принятии решения о переходе на новую работу все же остаются не условия труда, а функциональные обязанности, возможности карьерного роста, размер вознаграждения и общая атмосфера в компании».