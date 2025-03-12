«Авито» объявляет о запуске тестирования сервиса для подработки

«Авито» объявляет о запуске тестирования сервиса временной занятости «Авито Подработка» (ООО «Авито Гиг Решения»), который позволит бизнес-заказчикам привлекать временных специалистов для выполнения срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«"Авито Подработка" – один из наших главных новых продуктов в 2025 г., созданный на стыке технологий и запроса рынка. Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков - решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — отметил Иван Гуз, управляющий партнер «Авито».

Сервис интегрирован с мобильным приложением «Авито», обновленным до последней версии. Предложения можно найти: при переходе из мини-меню под поисковой строкой на главной странице приложения; через кнопку «Подработка» в выпадающем меню при нажатии на фильтры в поисковой строке на главной странице мобильного приложения.

В дальнейшем интеграция сервиса планируется и с веб-версией «Авито». Уже сейчас на платформе размещены смены от крупных проверенных заказчиков в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Для подработки можно выбрать дату вплоть до 30 марта 2025 г. и запланировать выход на смену заранее.

Все процессы от выбора подходящей смены и записи на нее, до получения статуса самозанятого, проверки медкнижки, сопровождения до и во время смены и получения оплаты за выполненную смену происходят онлайн. Кроме того, чтобы приступить к задачам, не нужно проходить собеседования, что значительно упрощает и ускоряет процесс как для исполнителей, так и для заказчиков.

Исполнители могут выбрать смену в удобное для себя время и в наиболее комфортной локации, пройти идентификацию, ознакомиться с правилами заказчика, выполнить смену и в течение 24 часов после подтверждения завершения смены заказчиком получить оплату. Длительность смен можно выбирать — от 4 до 12 часов в день. Среди дополнительных особенностеей «Авито Подработки» — компенсация затрат на получение медицинской книжки, а также мотивирующие бонусы. Так, за первую смену, выполненную в течение 30 дней после регистрации, бонус составит 1000 руб. В ближайшем будущем планируется запуск страховых продуктов для заказчиков и исполнителей.

Чтобы начать подработку, нужно: обновить мобильное приложение «Авито» до последней версии; перейти в категорию «Подработка» из мини-меню на главной странице «Авито»; выбрать подходящую смену из списка предложенных заданий на удобную дату; пройти проверку с использованием «Госуслуг»; оформить самозанятость через «Мой Налог», если ее нет; загрузить фото страниц медкнижки или справки о ее получении.

Сервис «Авито Подработка» для заказчиков предполагает прозрачное оформление всех необходимых документов, удобный инструмент для размещения заданий на подработку, проверки исполнителей и отчетности о выполненных сменах. Основными направлениями, доступными для подработки, стали обслуживание покупателей, выкладка продукции, упаковка товаров, сортировка посылок, уборка помещений.

По данным «Авито», интерес россиян к подработке в 2024 г. вырос на 49% в сравнении с 2023 г. Количество вакансий с возможностью подработки выросло на 43% за аналогичный период. За последние четыре месяца 2024 г. (сентябрь-декабрь) в Краснодаре 217 тыс. пользователей интересовались подработкой, а в Ростове-на-Дону — 120 тыс. При этом, согласно аналитике, каждый десятый житель Ростова-на-Дону в октябре 2024 г. искал объявления с ежедневной оплатой в интернете.