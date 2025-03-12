ГК «Корус Консалтинг» нарастила выручку от ИТ-услуг на 19% за 2024 год

ГК «Корус Консалтинг» подвела финансовые итоги за календарный 2024 г. Группа компаний увеличила объемы продаж ИТ-услуг и собственных цифровых продуктов.

Общая выручка группы компаний за 2024 г. составила 9,08 млрд руб., что на 4% меньше, чем за 2023 г. 85% выручки (7,7 млрд руб.) получено от продажи ИТ-услуг (консалтинг, внедрение ПО, заказная разработка, техническая поддержка), 9% – от продажи ПО, 5% – от дистрибуции АО, 1% пришелся на облачные и другие услуги. Выручка от ИТ-услуг выросла на 19%, при этом доходы от продажи ПО снизились на 68% год к году. Количество сотрудников группы компаний увеличилось на 13% и превысило 1,5 тыс. человек.

Более 70% выручки составляют проекты в ключевых для компании отраслях: ритейл и дистрибуция, транспорт и логистика, промышленность. Также в 2024 г. компания отмечает увеличение спроса на ИТ-проекты в АПК, телекоме, здравоохранении и фармацевтике.

Наибольший рост показали направления по ИТ-консалтингу, развитию инженерной инфраструктуры, миграции на отечественные ERP, заказной разработке ПО, внедрению аналитических решений, а также продажа собственных продуктов компании. Так выручка от реализации собственных ИТ-продуктов и связанных с ними услуг увеличилась на 15% и составила более 1,2 млрд руб. Выручка от продаж платформы для управления электронным документами, бизнес-процессами и корпоративным контентом «Авандок» выросла на 8% до 750 млн руб., а от продаж HRM-платформы K-Team – на 24% до 324 млн руб. Кроме того, в 2024 г. «Корус Консалтинг» вывел на рынок экосистемную e-commerce платформу для среднего и крупного бизнеса «Бустрейд» и цифровую логистическую платформу Koncrit.

Среди крупных проектов 2024 г.: автоматизация ключевых процессов крупнейшего в России логистического комплекса в ОЭЗ «Алабуга», создание корпоративной системы управления данными для РЖД, разработка решений для планирования и анализа размещения товаров в «Лемана Про», а также управления запасами для Иркутской нефтяной компании и автоматизация высоконагруженного распределительного центра агропромышленного холдинга «Эко-культура».

«Результаты работы за 2024 г. мы оцениваем позитивно. В приоритете компании по-прежнему остаются ежегодное увеличение доли ИТ-услуг в структуре выручки, а также развитие и продвижение собственных ИТ-решений. Тем не менее, нельзя не сказать о том, что сейчас ситуация на ИТ-рынке усложнилась. Уже с конца прошлого года мы видим, что многие игроки из разных отраслей стремятся стабилизировать свое финансовое положение за счет серьезной оптимизации затрат. Бизнес инвестирует только в проекты с быстрыми и измеримыми результатами, другие инвестиции откладываются. В 2025 г. мы ожидаем сохранения спроса на ИТ-проекты с коротким инвестиционным циклом, связанные, например, с оптимизацией логистических и производственных процессов или управлением данными», – сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».