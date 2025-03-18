Работодатели теряют молодых специалистов из-за соперничества ради карьеры

41% начинающих специалистов в возрасте от 18 до 27 лет сталкивались с нездоровой конкуренцией на старте своей карьеры, выяснили эксперты кадровой компании Uteam. В большинстве случаев это приводит к сильному стрессу, профессиональному выгоранию, снижению вовлеченности и качества работы, а в отдельных случаях - даже к увольнению молодых сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Uteam.

Опрос проводился 1-13 февраля 2025 г., участие приняли 2 137 россиян в возрасте 18-27 лет, имеющие опыт поиска работы и трудоустройства.

«Под нездоровой конкуренцией на работе подразумеваются «гонка» и соперничество между коллегами с применением не самых честных методов для достижения успеха на профессиональном поприще. Целью является не общий результат компании или отдела, а личная победа конкретного сотрудника, похвала от руководителя, премирование и продвижение по карьерной лестнице. Возникновение подобных ситуаций внутри коллектива не только отрицательно сказывается на профессиональном развитии молодых специалистов, но и чревато негативными последствиями для бизнеса в целом», - сказала Ирина Антоненко, руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании Uteam.

Наиболее часто недобропорядочная конкуренция на работе, с которой приходится иметь дело начинающим специалистам, проявляется в виде распространения сплетен о молодом сотруднике - с этим сталкивались 79% опрошенных. В 59% случаев начало карьеры сопровождается недостатком или полным отсутствием поддержки со стороны более опытных сотрудников. 34% молодых специалистов испытали на себе намеренное вредительство коллег и попытки подставить при выполнении совместных задач. 27% опрошенных столкнулись с чрезмерным давлением коллектива. Реже всего не совсем честное соперничество на работе проявляется через открытые жалобы и критику (9%), бойкот (6%), публичные унижения и газлайтинг (4%).

Подавляющее большинство молодых специалистов (72%), которые испытали на себе несправедливую конкуренцию на работе, столкнулись со стрессом и профессиональным выгоранием. 53% также отметили, что на фоне сложных отношений с коллективом у них снизилось качество работы. У 22% недопонимание вылилось в открытый конфликт с коллегами. При этом только 14% сообщили, что привлекли руководство для урегулирования ситуации. 7% начинающих специалистов приняли решение уволиться и найти другое место работы.

Рассуждая о причинах возникновения нездорового соперничества на старте карьеры, 56% молодых специалистов назвали стремление коллег к быстрому успеху, 46% - отсутствие менторства и поддержки на начальных этапах, 37% - отсутствие четких критериев оценки в период испытательного срока, 31% - высокие требования к кандидатам. Также среди факторов, которые способствуют профессиональным конфликтам, респонденты выделили ограниченное количество рабочих мест (28%), культуру соперничества в организации (26%). Реже всего участники опроса называли разницу в возрасте (19%) и личную неприязнь (17%).

«В интересах работодателя не допускать возникновения нездоровой конкуренции в коллективе, так как это может отразиться на производительности труда и текучести кадров. И первое, и второе создает для компании большие риски, особенно сегодня, в условиях дефицита кадров и нехватки соискателей», – сказала Ирина Антоненко.

Так, по данным Центробанка России на конец 2024 г., 69% предприятий испытывали дефицит кадров (на начало года – 65%). Предприятия, участвующие в мониторинге Банка России, сообщали об ухудшающейся обеспеченности трудовыми ресурсами в течение большей части 2024 г. практически во всех крупных отраслях.

Молодежь, столь привлекательная в глазах большинства работодателей, сегодня является одной из самых малочисленных возрастных когорт. Так, по данным Росстат на начало 2024 г., люди в возрасте 20-29 лет составляют лишь 10% от всего населения страны, в то время как на категорию 60+ приходится 24% населения.

Все это говорит о том, что конкуренция за молодых работников будет только обостряться, и компаниям важно создавать такие условия труда, которые будут максимально комфортны для начинающих специалистов. В том числе - искоренять недобропорядочные методы карьерного роста.