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Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург займутся разработкой отечественных микролазеров

Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург из Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники получили грант в семь млн руб. на создание энергоэффективных микролазеров, которые станут основой для развития искусственного интеллекта и квантовых вычислений в медицине, экологии и точных науках. Проект под руководством кандидата физико-математических наук профессора Натальи Крыжановской победил в конкурсе Президентской программы исследовательских проектов РНФ. Ученые Вышки будут одними из первых отечественных разработчиков подобных технологий. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Исследование имеет стратегическое значение для российской науки и технологического суверенитета страны. Микролазеры — важный компонент фотонных интегральных схем (ФИС), которые используют свет вместо электричества для передачи данных, обеспечивая более высокую скорость и энергоэффективность.

«Этот проект по-настоящему важен для развития технологий интегральных фотонных схем. Передача информации быстрее и с меньшими энергопотерями — это ключ к развитию современных технологий, включающих интернет, связь, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Наша разработка уникальна тем, что мы создаем микролазеры на основе квантовых точек — это повышает их стабильность, эффективность и делает возможным интеграцию с другими компонентами интегральных фотонных схем. Кроме того, к работе над нашими проектами мы подключаем и студентов, так как это отличная возможность для них прикоснуться к передовым технологиям, получить реальный опыт работы в науке и внести свой вклад в будущее фотоники. Передавая накопленные знания будущему поколению, мы обеспечиваем непрерывное развитие науки и технологий», — Наталья Крыжановская, заведующая Международной лабораторией квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭСанкт-Петербург.

Проект реализуется в партнерстве с ведущими российскими научными организациями: НТЦ микроэлектроники, Институтом сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН и Южным федеральным университетом. К исследованиям активно привлекаются студенты Школы информатики, физики и технологий НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

За четыре года команда ученых планирует значительно улучшить характеристики микролазеров: повысить точность направления светового луча, снизить энергопотребление и обеспечить стабильную работу при различных температурных режимах.

Результаты исследований найдут применение в производстве фотонных схем для квантовых компьютеров и высокоточных сенсоров, что критически важно для развития искусственного интеллекта, обработки больших данных и решения прикладных задач в медицине и экологии — от обнаружения вирусов в биологических жидкостях до мониторинга загрязнения воздуха.

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